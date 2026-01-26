全球限量！霍諾德腰上粉袋「1巧思暖翻台人」　親筆簽名要免費送

▲霍諾德腰上的粉袋藏小巧思，印有台北101圖案。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

霍諾德達成攀爬101壯舉，成功將台灣推向世界！一名網友驚呼，看到霍諾德徒手攀登時，發現他的粉袋竟印有台北101圖案，小巧思讓人超感動。貼文曝光後，萬人超暖狂讚，「Alex真的很用心，很感動」、「看半天原來是101」。事實上，這是Black Diamond為此次挑戰特別客製的限定粉袋，全球僅20個。

一名網友Threads眼尖發現，徒手攀登上台北101的霍諾德，身上除了手機、Mini Mic之外，腰上的止滑粉袋更藏有一個感動細節，「Alex的攀岩粉小包是台北101的圖案，太強的小巧思！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，引來破6萬名狂讚，「101應該出個腰包」、「有發現，超可愛的！也是很棒的行銷」、「哪裡可以買」、「緊張到完全沒注意」、「哇太可愛！我看半天原來是101」、「有！我也有看到，超可愛好用心」、「有看到，很好看，然後衣服logo也是特別印後面」、「應該做101個來賣」、「有看到！讓世界看見101」、「Alex真的很用心，很感動」。

事實上，霍諾德平時攀爬是帶著BD Freerider的粉袋，而這次特別換上該牌的客製粉袋，上頭印有台北101圖案，是為了霍諾德攀登101而精心設計，全球限量僅有20個。

全球僅20個！霍諾德每一個親筆簽名

Black Diamond台灣總代理商也在該則留言下方說明，這款超級有紀念意義的粉袋，目前只要達成相關條件即可參加抽獎，除了霍諾德擁有1個之外，將贈送其餘19個粉袋要給粉絲們，更驚喜的是，每一個都有霍諾德的親筆簽名。