政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一掃朱立倫時代選情冷　藍中常委週六改選「45人爭29席」大亂鬥

▲▼ 鄭麗文拜訪馬前總統。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨第22屆第一任中常委選舉本周六（31日）舉行，相較於兩年前登記不足額的情形，本屆可以說是相對熱絡，應選29席，有45位中央委員投入參選，當選率僅64%。現任中常委蔣根煌、黃紹庭、陳俗蓉、高思博等15人尋求連任。前中常委李德維、陳雙全、游家富等人則捲土重來。其中，李德維因擔任黨主席辦公室特別顧問，被視為黨主席鄭麗文人馬布局卡位。

國民黨兩年前舉行中常委改選，卻首度出現參選人數低於應選名額的情況，可說是一人一票就當選，選情也相當冷。不具名藍委指出，他個人分析是因當時立委換血程度高，不少原立委因未連任，也無意再競選中常委，而新任立委則多將心力聚焦立法院，暫時沒空兼顧黨務，才會有不足額競選的情況，也因此本屆中常委選舉才會相對熱鬧些。另一名中常委則說，上一屆選舉因為沒有競爭，讓過去在中常委選舉時，經常會有的「買票」或「換票」、「鎖票」及「搶票」傳聞就沒有出現，因而可以說是最廉潔、最公平的一次選舉。

隨著朱立倫卸任，新任黨主席鄭麗文上任後，大陸台商與海外代表也積極投入，登記參選熱度確實提升不少。在現任中常委當中，有包括新北市議長蔣根煌、高雄市議員黃紹庭以及陳俗蓉、曾文培、陳汪全、陳慶齡、邱素蘭、王伯綸、楊博仁、張育美、高思博、蔡宜助、朱珍瑤、吳尚鷹、孫健萍等15人要競選連任。

此外，還有許多現任藍營公職人員這次也登記參選中常委。在立委方面，日前第一高票當選中央委員的不分區立委陳菁徽、苗栗縣立委邱鎮軍、新北市立委羅明才、新竹市立委鄭正鈐、平地原住民立委黃仁﹔在地方公職人員部分，則有台中市議員李中、花蓮縣議員吳建志。

此外，這次還有幾位頗具實力的前中常委捲土重來登記角逐，包括前不分區立委李德維，前澎湖縣副議長、國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全以及前中常委游家富等人。

依規定，國民黨中常委選舉是由全體1900多位黨代表票選產生29席選任中常委，黨代表在投票時，以無記名限制連記法圈選，圈選名額上限為15名。

藍營人士指出，立委想選中常委主要就是想多參與黨務，增加自身黨務經歷，有助於未來的政治路，比如對爭取縣市長提名多少都有加分。值得一提的是，立委與中常委要繳交的募款責任額是一樣的，所以不少立委就覺得乾脆來參選看看也無妨。

不過因此次爭奪者眾，換票聯盟、地方勢力操控傳聞又再次浮現，已引發基層質疑，黨中央也祭出加派監票員措施。黨務人士則緩頰，這屆候選人名單，對鄭麗文領導系統不至於構成實質挑戰，預期將呈現平穩、過渡格局，若今年九合一選舉大勝，下屆中常委選舉才會更激烈。

▲國民黨中常委改選週六登場。（AI協作圖／記者鄭佩玟製作，經編輯審核）

▲國民黨中常委改選週六登場。（AI協作圖／記者鄭佩玟製作，經編輯審核）
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

關鍵字：

國民黨中常委鄭麗文朱立倫選舉黨代表

讀者迴響

