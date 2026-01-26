下月退役！25歲替代役喝醉被丟包台64　4車輾過「爆頭變形」亡

▲新北台64線死亡車禍，醉男遭多元計程車運將丟包車道，被4車輾斃慘死。（圖／記者陸運陞翻攝）



記者陸運陞、黃資真／新北報導

新北市台64線快速道路昨(25日)凌晨2時許發生一起驚悚車禍！溫姓男子(25歲)酒後搭多元計程車回家，途中與林姓司機發生口角，被丟包在台64上，而溫男因不勝酒力倒臥在內側車道，結果慘遭4車接連輾過，腦漿四溢、肢體變形，死狀相當悽慘。據了解，溫男是鐵路警察替代役，預計下個月退伍。

初步調查，預計下個月退伍的鐵路警察替代役溫男，在北市文山區興隆路二段飲酒後，叫來林姓男子(46歲)駕駛的多元計程車，要搭到板橋區長江路與民生路口，途中疑似溫踢踹司機椅背，雙方發生激烈爭執，林男不滿便將他趕下車並報警。

但溫男被丟包後因不勝酒力，倒臥內側車道，沒想到警方抵達現場時，發現林男已被連續4輛車子輾過，爆頭且腦漿四溢，面目全非、肢體變形，死狀十分悽慘。現場留下第1輛、第2輛車的駕駛陳男(39歲)、邱男(26歲)，第3、第4輛的駕駛簡男(54歲)、魏男(45歲)以為是壓到車子零件，未多想就離開現場。

警方於現場完成勘驗，並積極調閱路口監視器還原過程，後續將林男等5人依過失致死罪移送新北地檢署複訊，訊後林男、陳男、邱男5萬元交保，簡男、魏男以1萬元交保。