不是吃饗A Joy！霍諾德攻頂101後　開私人包廂「吃鼎泰豐」

▲霍諾德一行人去鼎泰豐慶功。（圖／IG／brettlowell）

記者鄺郁庭／綜合報導

攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）徒手登上台北101，全程僅花91分鐘，震撼畫面在全球瘋傳。他先前受訪時曾笑說，完成挑戰後要帶太太桑妮（Sanni McCandless）去吃到飽，立刻引發網友熱烈猜測是「全台最高Buffet」饗 A Joy。不過答案昨晚揭曉，網友全猜錯了，一行人是一起到鼎泰豐慶功，還訂了私人包廂。

霍諾德先前受訪時透露，成功攻頂的話，他會搭電梯下樓跟太太會合，晚上一起享用Buffet慶祝，然後就回家，繼續攀岩訓練。這段話一出，立刻讓不少台灣網友開始「推理」，猜測他可能會選在台北101高樓餐廳用餐。

其中，最多人點名的就是位於台北101 86樓的饗 A Joy，也有人考量霍諾德平時多吃素，轉而猜測101 35樓的蔬食餐廳「菜鳥書蒔」。不過，這些猜測通通落空。

據攝影指導Brett Lowell分享的限時動態，霍諾德昨晚是和太太、工作人員一起到鼎泰豐用餐，還特別訂了私人包廂，眾人圍著旋轉桌拍下趣味影片，並寫下「Things getting swirly at the celebratory dinner.」氣氛相當輕鬆。