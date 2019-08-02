快訊／國安局公布私菸代購三大用途　交易用現金、金融卡轉帳

▲國安局「特勤人員涉嫌違法私菸案件」說明記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對國安特勤私菸案，總統蔡英文上月25日下令，要求新上任的國安局長邱國正一週內要交出調查報告，國安局2日下午2時召開「特勤人員涉嫌違法私菸案件」說明記者會。針對近萬條私菸到底「買來幹嘛」，國安局公布答案有三大項，內容分別是：自用、代購、部分自用部分代購。

邱國正親上火線招開記者會，針對外界好奇近萬條私菸到底買來做什麼，國安局指出分別是自用、轉贈親友的代購，以及部分自用部分代購等。至於付款方式，分別是現金、金融卡機構轉帳，以及一般轉帳三大類，交貨方式則預計為代訂購人回國後交貨。

國安局指出，針對日前發生特勤人員涉嫌違法私菸案，奉總統22日責令國安局嚴加徹查，立即由政風單位成立專案小組進行內部行政調查，全面清查本局人員涉案情形，並主動配合檢調偵辦，目前查獲本局共有25人涉案，迄未有上級長官或政務官參與訂購情事，專案小組將持續配合檢調，絕不包庇與縱容違法情事，展現嚴肅風紀決心。

針對三大革新方向，分別為「指揮管制未臻完善」、「督檢管理未能連結」、「法紀習性混淆錯置」等缺失，未來將以三個面向精進內部管控機制，分別是依法落實權責，完善特勤指管；建立督輔導單位、人員及項目；檢視即時任務，結合法紀規範。

國安局強調，接獲總統指示後立即啟動調查程序，展現深刻檢討、革新除弊之決心，盼儘快讓外界瞭解事件真相，邱國正到任後除督促內部儘速調查本案，亦要求同仁堅定「忠誠無私」信念，戮力完成本務工作，確保2020年總統副總統大選安維整備萬全，期望國人繼續支持我國家安全工作。

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