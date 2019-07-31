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22歲傻妹墮胎7次！醫震驚一問：為何不避孕…竟意外揭發「暗黑內幕」

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▲醫院,病人（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲醫生詢問女孩不避孕的原因卻意外揭發秘密。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱世凱／綜合報導

浙江省第二醫院婦產科近日接診一位22歲女孩小美（化名），對方雖然年紀還小卻已經做了7次「人工流產」。醫生得知此事後試探地問道，「妳知道這樣做會對自己將來生育造成影響嗎？為什麼不避孕呢？」小美聽完只是羞赧回答，「因為不知道怎麼做…。」讓醫生當場震驚說不出話。

▼女孩說不清楚如何避孕，也不敢向家長說自己懷孕的狀況。（示意圖／pixabay）

▲▼懷孕示意圖,懷孕,生產,媽媽,媽咪,準媽媽。（圖／pixabay）

綜合陸媒報導，小美向醫生透露，「和男友發生關係時一直都是聽對方的，加上自己也不清楚怎麼避孕，所以只能順著對方的做法走。」她還補充說道，懷孕以後都不敢和爸媽說，便倚靠墮胎的方式解決，並且和另一半繼續走下去。醫生表示，暑假到了，做「人工流產」手術的人數明顯增加，這都反映出青少年性教育知識不足夠。

醫師再指，墮胎女性的比例通常以年輕未婚的居多，他接診過最小年紀的患者僅14歲而已。報導指出，家長對於這些事情都相當避諱，所以很少和孩子聊關於性方面的議題，倘若孩子在學校沒有正確學好性知識和性安全保護意識，那這樣小小年紀墮胎的案例只會越來越多。

▼婦產科醫師爆料，曾幫14歲女孩墮胎。（圖／CFP）

▲▼驗孕棒出現兩條紅線，讓原PO難過想起往事。（圖／CFP）

不少網友看完也錯愕地表達看法，「14歲的患者…醫生可以報警了」、「22歲不知道怎麼避孕，也太蠢了吧」、「男友不懂得保護妳，妳還不趕快分手」、「我覺得這不是性教育出問題，是腦子要檢查」、「這算渣男？」、「女孩子要學著自愛點，不然身體壞了男友才不會管妳，只會去找一個更好的而已」、「我真有看過墮胎墮到生不出來的」、「想懷的懷不上，不想懷的一直人工流產，唉」。

▼有不孕的女性說，羨慕這些女孩還能夠生育，希望她們能愛惜身體。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲▼ 小孩。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

還有老師在底下說，他曾經在學校的班會課教一年級學生，「身體被衣服遮擋的地方就不可以隨便給異性摸，哪怕是爸爸、爺爺等親人」，沒想到就被家長投訴說「不配做老師」，他一氣之下只好辭職，可見多數家長仍是相當傳統，羞於啟齒這些重要的事。

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22歲傻妹墮胎7次！醫震驚一問：為何不避孕…意外揭發「暗黑內

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