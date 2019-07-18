「前夫笑我年紀大生不出來」她離婚一周見2條紅線哭了…直接忍痛墮胎

▲驗孕棒出現兩條紅線，讓原PO難過想起往事。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／台北報導

「下個月就37歲了，不知道我還生不生的出來。」台中市一名女網友近日表示，自己與前夫簽字離婚後一周，突然發現月事晚了5天，所以著急去買驗孕棒檢查，結果真如她所想，讓她難過地哭訴過往辛酸並決定要墮胎送走孩子。「前夫對我年紀大生不出來的冷嘲熱諷一直沒少過，但我一點也不想生他的孩子。」

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出，自己在上（6）月17日與前夫簽字離婚，19日搬回娘家居住，當天也是她原本預估的經期開始之日，然而卻遲遲沒有動靜，反倒出現異常頻尿及食慾不振，她原以為是失婚婦女才會出現的狀況，所以安慰自己沒事，直到買了驗孕棒測試後，內心難以壓抑的絕望瞬間傾瀉。

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「當時那複雜的心情難以言喻，又氣又難過，想問老天到底在捉弄誰？」原PO花了一段時間恢復理智後，趕緊拿起電話向婦產科診所預約手術時間，經過檢查後，她發現自己已有5周身孕。「每天都比蛋黃哥累好想睡，爬幾階樓梯就覺得腳好酸、胸部有點脹、肚子變硬好像比較沒辦法縮小腹了、持續頻尿、食慾不振有想吐的感覺但不至於真的吐。」

▼懷孕期間讓原PO感到辛苦。（示意圖／免費圖庫pixels）

她也說，就連睡覺時也能感覺小腹在抽動且微微酸痛。「到了手術當天，醫師得知我獨自一人前來，對我說『我們會照顧你』的時候，心裡像吃了一箱檸檬一樣，好酸。」

原PO稱，手術過程非常快，她昏昏沉沉醒來後便哭了出來。「我從不在別人面前落淚，因為認為在人前流淚是一件很丟臉的事情，這3個月在承受他（前夫）那些無止盡的侮辱與嘲諷的言詞時沒有流一滴眼淚，自以為可以不哭也告訴自己不能哭的我，卻在此刻不爭氣地偷偷流下眼淚。」

▼即使被前夫酸言酸語，原PO仍堅強做出決定。（圖／123RF）

她說，前夫針對自己年紀大生不出來的冷嘲熱諷一直沒少過，「我下個月就37歲了，即使不知道自己之後還生不生的出來，但會讓我想生的絕對是疼愛我對我好的人，所以，我不會生他的孩子，一．點．也．不．想。」原PO還難過地附上幾個標籤，「打著這篇怎麼不自覺又掉眼淚」、「baby對不起」、「但我真的不能留下你」。

▲離婚後才發現懷孕，果真命運弄人 。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

對於原PO忍痛墮胎的做法，有網友認為應該將孩子生下才對，「其實如果小孩留下來也是不錯的，因為妳會發現多了他有很多好玩開心的事，只是單親真的很辛苦」、「應該生下來才是，幾年後回想，就會覺得後悔」。

但也有人認同並理解地說，「留不留是個人選擇而已，你的人生你自己決定」、「保重身體，雖然殘忍，但支持你的決定！」、「 加油啊！一定還有人在等著」、「月子也是要記得做哦」、「沒事的，如果你們都不想要孩子，孩子來了也只是受苦受難，支持妳」。