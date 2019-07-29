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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／15歲女孩滑水道衝下！噁男「假冒救生員」接住她　趁機亂摸狂蹭…畫面流出

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記者朱世凱／綜合報導

大陸有兩名15歲少女近日分別和家人到水上樂園玩耍，不過她們卻都遇到同一人非禮。據悉，當女孩從滑水道衝下後，就有一名男子假裝是救生員，立刻將她們從滑水道出口扶起，再趁對方恢復情緒以及整理儀容時，伸出雙手環抱並上下亂摸猥褻得逞，畫面全被場所內的監視器給錄下。

▼少女從滑水道衝下來後，噁男便立刻接住她還趁機猥褻。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼少女滑水道衝下！噁男接住她趁機亂摸狂蹭。（圖／翻攝自梨視頻）

綜合陸媒報導，噁男伸出鹹豬手的事件發生在湖北省十堰市，有兩名15歲女孩在25日於當地一間水上樂園玩耍時，恰好碰上同一位「救生員」。影像可見，男子看見女孩從滑水道衝下起身時，就會上前環抱她們起身，之後從後方磨蹭並用雙手恣意撫摸，再將女孩推到泳池邊，動作相當熟練。

▼嫌犯假冒救生員，並且待在滑水道出口等待犯案。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼少女滑水道衝下！噁男接住她趁機亂摸狂蹭。（圖／翻攝自梨視頻）

警方表示，他們調閱畫面一看，證實已婚的35歲劉姓嫌犯做了猥褻動作，對方也承認，當天剛好帶自己的孩子來玩水，隨後就想站在滑水道出口刻意猥褻其他少女。噁男最終被處12天的行政拘留。不少網友都傻眼直呼，「12天也太輕了吧，這對女孩來說很不公平，她們可是一輩子都會有陰影的。」

也有人說，「好噁心，都已經為人父了，還性騷人家的孩子」、「猥褻的是未成年耶！該判重刑吧」、「這簡直比任何猥褻案還恐怖」、「一看就很明顯，動作完全就是有問題，誰會這樣抱著不放」、「替他的小孩感到憂心，有爸爸這樣的壞榜樣」、「化學閹割吧，拜託」。

▼嫌犯動作明顯不合常理，硬是將女孩環抱一段時間。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼少女滑水道衝下！噁男接住她趁機亂摸狂蹭。（圖／翻攝自梨視頻）

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關鍵字：滑水道,水上遊樂園,救生員,猥褻,少女,女孩,鹹豬手

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