　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偷刻老公印章「人流」！人夫疑噴綠光爆怒　她喊：我被下藥迷姦...下場曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼手術刀示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高雄一名人妻盜刻丈夫印章進行流產手術。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名人妻雯雯（化名）盜刻老公的印章簽下「人工流產同意書」進行手術。雯雯丈夫事後知道大發雷霆，懷疑妻子搞外遇進而懷孕，怒而告上法庭，雯雯辯稱自己遭人「下藥迷姦」才會意外有孕。高雄地方法院最後依偽造私文書罪，判雯雯有期徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年。

根據判決書，雯雯2017年偷偷刻了丈夫的印章，前往婦科診所簽下「人工流產同意書」，還在同意書內註記「因吃精神科藥，故無法將孩子留下，須作人工流產手術，本人同意做人工手術」，再簽下丈夫的名字，導致醫護人員誤信她已獲得配偶同意進行手術。

雯雯丈夫事後得知此事，一氣之下提告偽造文書，並懷疑妻子是搞外遇才會有了身孕。但雯雯矢口否認，辯稱「我是遭下藥迷昏性侵」。

法院審理後認為，沒有事證可以證明雯雯與他人通姦進而懷孕，但她盜刻丈夫印章到診所進行流產手術，偽造私文書屬實，考量她事後坦承犯行，已見悔意，法官依偽造私文書罪判雯雯有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。全案仍可上訴。

【更多新聞】

大貨車右轉輾爆機車！騎士卡輪前狂扭掙扎...他冷眼不停　網怒：根本殺人

性侵犯4進4出監獄！刑滿才2月...再潛住家「強O女屋主」　網氣吼：整支剪掉

趁女病患麻藥未退...放射師雙手包住胸前渾圓　瞎扯：幫喬位！她回病房淚崩

ET快訊
準備曬衣服...她洗衣機一掀眼神死！滿滿「金黃殘骸」黏爆網笑
「快遞已發簡訊」點開錢噴光！果粉慘被盜刷狂扣款..3招保荷包
正式參選2020　韓國瑜發出「穿雲箭」號召百萬僑胞告洋狀

關鍵字：高雄,婚外情,外遇,出軌,人工流產,印章

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／苗栗工地驚見「碳化女焦屍」！工人嚇報案：身上還有殘火

快訊／「碰」一聲巨響！台中20歲男墜樓...當場命危　附近民眾急報警

消防局獲贈防救災警備車　北市信眾公益善行讓大家一起享福

偷刻老公印章「人流」！人夫疑噴綠光爆怒　她喊：我被下藥迷姦...下場曝

前任「午休車震」示威現任　結局逆轉！她掰了現任復合前任　

台南女駕車連撞2車側翻！酒測「狂吹10次」失敗　警強制送醫抽血

酒後和家人吵架　高雄男竟「縱火燒屋」又自殘！

早上出門即失聯...男疑跳台中港輕生　遺體晚間尋獲

南湖大橋女子溺水！躺岸邊已無呼吸心跳　送三總搶救

高雄警休假回屏東酒駕自摔！　記大過主管連坐

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

台灣18歲女孩「爆發性嗓音」飆《你敢不敢》　王力宏、那英「花式搶人」..親情牌、歌聲一次上！

深淵巨喉！2分鐘乾3.9kg汽水 他喝完打「巨長噁嗝」網嚇翻

赴連千毅直播單挑「輸慘罰吃XX」　吃屎哥藍寶堅尼旁尿尿→抱桶狂吐

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

華裔選手《Forever Love》唱哭王力宏！　哽咽：為《好聲音》舞台準備四年

大貨車右轉撞機車！輾爆還不停　騎士卡輪前狂掙扎驚魂爬出車底

台東通緝犯「繞錐大迴轉」戲耍警　超淡定追逐戰網傻眼：nice走位！

比臉還大！88盎司巨大牛排挑戰 肉質軟嫩不膩...配蘑菇醬超涮嘴

劉書宏：最喜歡的女歌手是鄭茵聲　問夏語心「有沒有喜歡我」..結果她說謊XD

快訊／苗栗工地驚見「碳化女焦屍」！工人嚇報案：身上還有殘火

快訊／「碰」一聲巨響！台中20歲男墜樓...當場命危　附近民眾急報警

消防局獲贈防救災警備車　北市信眾公益善行讓大家一起享福

偷刻老公印章「人流」！人夫疑噴綠光爆怒　她喊：我被下藥迷姦...下場曝

前任「午休車震」示威現任　結局逆轉！她掰了現任復合前任　

台南女駕車連撞2車側翻！酒測「狂吹10次」失敗　警強制送醫抽血

酒後和家人吵架　高雄男竟「縱火燒屋」又自殘！

早上出門即失聯...男疑跳台中港輕生　遺體晚間尋獲

南湖大橋女子溺水！躺岸邊已無呼吸心跳　送三總搶救

高雄警休假回屏東酒駕自摔！　記大過主管連坐

TOYOTA Hilux化身行動郵局　大打懷舊風讓車迷都哭了

不只保平安還施展女力！施華洛世奇神秘手鍊藏「惡魔之眼」

華聞快遞／香港旅遊零售業數據全面下跌

鬼月淡季議價好時機？　最近2年房價不減反增

外貌協會TOP 3！天秤人超好「走鐘也沒差」　牡羊看臉看身材、第1名超有感

內科上班族加量免費！內湖平價義大利麵　還能無限喝湯、飲料

呼籲馬、郝把郭台銘拉回國民黨　周錫瑋：輸了就要承認！

中職／禮讓32給學長　蘇智傑新背號有父愛

紅襪再虐洋基差1戰橫掃　3戰狂轟38分

用生命看林俊傑演唱會！　超狂歌迷包下大擺錘「雙腳懸空」停最高處2hrs

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

社會熱門新聞

基隆男拋棄繼承…得知真相傻眼：..

夫帶女員工回家1個月嘿咻12次..

模擬「被」海扁！吃屎哥扮館長喊..

即／母帶幼女輕生1死2傷　前夫..

黃牌重機疑自摔　男騎士送醫不治

勾美女醫交疊19回！名醫當庭羞..

男登山脫臼很痛　催搜救隊：1小..

台中啃老男逆倫　外婆勸阻遭賞巴..

小黃撞小黃　2車4乘客送醫急救..

陪女考試！媽坐「死亡撞擊點」慘..

即／北車2男扭打　目擊民眾嚇壞

國小導師送男童遊戲點數　拐回家..

逆子與老父口角竟打死人遭收押

貿易商變發明家30年　上百專利..

更多熱門

相關新聞

酒後和家人吵架　男竟縱火燒屋自殘

高雄一名薛姓男子酒後和家人爭吵，一時情緒氣憤，竟點燃紙張企圖在家縱火！家人發現後趕緊撲滅火勢，但男子隨後又拿起一把小剪刀自殘，頓時血流如注，員警趕到場後急中生智，先拿手機充電線幫男子止血，再火速將人送醫，幸好傷勢沒有大礙。

罷韓活動場地找到了！28日五甲龍成宮登場

全代會前夕！韓國瑜北上拜會馬英九

台姐總決選將登場　眾佳麗美番高雄　

小三扯道德感作祟求緩刑！交纏穿刺秒打臉

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 統一發票 艾成王瞳 王令麟 京阿尼 吳宗憲 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 安以軒 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

林書豪爆哭大嘆：NBA放棄我了

吃屎哥真的去找館長單挑！

他PO文公審外送員　對話曝光風向秒逆轉

Selina離婚3年「約阿中見面」

館長揭黑幕「吃屎哥」後面有人操控

雨天打野戰！男噴屎30次…醫驚見它猛鑽

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」

基隆男拋棄繼承…得知真相傻眼：500萬飛了

女高材生休假返家　親友找到只剩「衣服破碎女屍」

館長揭吃屎哥：3輛賓士接送　當晚畫面曝光

夫帶女員工回家1個月嘿咻12次　妻反擊交4片光碟

甜美網紅「被迫刪濾鏡」現真面目！網崩潰

情侶開房床戰被看光！洗窗工人竟露出微笑

阿湯哥愛女舒莉13歲「變一個人」

罷韓正妹告韓粉　他私訊求饒：我已70

更多

最夯影音

更多

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

台灣18歲女孩「爆發性嗓音」飆《你敢不敢》　王力宏、那英「花式搶人」..親情牌、歌聲一次上！

深淵巨喉！2分鐘乾3.9kg汽水 他喝完打「巨長噁嗝」網嚇翻

赴連千毅直播單挑「輸慘罰吃XX」　吃屎哥藍寶堅尼旁尿尿→抱桶狂吐

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面