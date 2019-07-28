偷刻老公印章「人流」！人夫疑噴綠光爆怒　她喊：我被下藥迷姦...下場曝

▲高雄一名人妻盜刻丈夫印章進行流產手術。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名人妻雯雯（化名）盜刻老公的印章簽下「人工流產同意書」進行手術。雯雯丈夫事後知道大發雷霆，懷疑妻子搞外遇進而懷孕，怒而告上法庭，雯雯辯稱自己遭人「下藥迷姦」才會意外有孕。高雄地方法院最後依偽造私文書罪，判雯雯有期徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年。

根據判決書，雯雯2017年偷偷刻了丈夫的印章，前往婦科診所簽下「人工流產同意書」，還在同意書內註記「因吃精神科藥，故無法將孩子留下，須作人工流產手術，本人同意做人工手術」，再簽下丈夫的名字，導致醫護人員誤信她已獲得配偶同意進行手術。

雯雯丈夫事後得知此事，一氣之下提告偽造文書，並懷疑妻子是搞外遇才會有了身孕。但雯雯矢口否認，辯稱「我是遭下藥迷昏性侵」。

法院審理後認為，沒有事證可以證明雯雯與他人通姦進而懷孕，但她盜刻丈夫印章到診所進行流產手術，偽造私文書屬實，考量她事後坦承犯行，已見悔意，法官依偽造私文書罪判雯雯有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。全案仍可上訴。

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