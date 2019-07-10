「20÷2X=5，X=？」答案寫2居然錯了…一道數學題讓老師家長戰翻

▲一道數學題目讓家長滿頭問號。（圖／記者朱世凱攝）

記者朱世凱／綜合報導

大陸微博近日瘋傳一道令老師和家長吵翻的數學題，題目是「20÷2X=5，X=？」許多人看完後都認為答案明顯是2，不過老師卻說，題目考的是「同級運算」原理，應該由左邊開始算到右邊，所以正確解答為0.5。不少家長一聽都錯愕地說，「2X是一個整體，怎麼能拆開來算？」

綜合陸媒報導，這則題目最早是由遼寧省大連市的一個家長群組傳出，有家長認為，若要解20÷2X=5，可以先寫成2X=20÷5，之後為2X=4，答案就能得X=2。「如果把2帶回去算的話，便是20÷(2×2)=5，代表這個算式沒有任何毛病。」

▼家長在群組裡反駁老師的解法。（圖／翻攝自微博）

但是老師卻說，應該是20÷2×X=5，之後是10×X=5，答案應為X=0.5才正確，還強調這題考的是「同級運算」，先乘除後加減，如果都是乘除，就該從左邊算到右邊。家長不服氣地回應，2X要當作一個整體才對，不能拆開來計算；或者，「有省略乘號的部分」應該優先計算。

▼老師認為同級運算原則下，應該是0.5才對。（圖／翻攝自微博）

當然也有家長力挺老師說法，還強調若要優先計算2X，應該打個括號，即（2X）才行。這道題目即使是專攻數學的學者也看法不一致，有其他老師指出，考試很少出現有爭議的題目，因為吵這些也沒有實際意義；另外，在代數的算式裡，2是X的係數，不是家長說的省略了乘號，所以X應該是2，如果要考同級運算原則，應該寫成20÷2×X=5，這樣答案是0.5才會比較合理。

網友看完後都說，「真的是吃飽太閒的題目」、「2X本來就不能分開啊」、「說0.5的老師應該開除吧，這種水準真是誤人子弟」、「應該問出題目的是誰，抓出來拷問他答案是多少」、「2X哪有加括號的，笑死」、「果然選2的比較多，但我還是覺得是0.5」、「0.5不能反推啊」。