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爽玩刺激滑水道！23歲男一衝下來「心臟停了」⋯當場死在遊客面前

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▲▼23歲男子玩滑水道後喪命。（圖／翻攝自微博）

▲23歲男子玩滑水道後卻不幸喪命，讓妻子（右）悲痛萬分。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸23歲男子黃列鵬6日下午和妻子、朋友一同到四川省成都市的遊樂園遊玩，不料當他開心地從滑水道衝下來時，卻突然感到身體不適，隨後就昏倒在地上；救生人員發現後立刻為他施救，卻仍回天乏術。黃列鵬的妻子孟暉哀痛表示，自己和丈夫的婚禮預定在今年9月舉辦，沒想到卻在此時發生憾事。

綜合陸媒報導，黃列鵬一行人6日下午開心到「國色天鄉」水上樂園玩耍，不過當他從「快樂淘氣堡」滑水道衝下來後，立刻感覺身體出現異狀。工作人員表示，「（黃列鵬）從滑水道下來，就自行走到了柱子處，休息了一下，躺下去之後又起來了。」可是起來不久後，黃列鵬還是難忍不舒服的感覺便癱軟倒地。

▼黃列鵬倒地後心臟驟停身亡。（圖／翻攝自微博）

▲▼23歲男子玩滑水道後喪命。（圖／翻攝自微博）

朋友和妻子見狀趕緊要求園方協助，從影像可見，工作人員得知消息後，立刻為黃列鵬進行心肺復甦術（CPR），再按照程序撥打樂園電話、報警及急救電話，但黃男最終仍不幸在人來人往的設施旁撒手人寰。

孟暉說，自己和丈夫是在今年3月才領取結婚證，打算9月舉行婚禮，沒想到丈夫卻這樣走了。她也稱，無論是婚前檢查還是平時生活中，黃列鵬的身體一直都很好，沒有心臟方面的問題，「懷疑是事發後，救生人員沒有隨時在場，導致錯過最佳搶救時間。」

▼園方拿出照片表示，工作人員都有立刻為男子搶救。（圖／翻攝自微博）

▲▼23歲男子玩滑水道後喪命。（圖／翻攝自微博）

對此，水上樂園相關負責人說，在遊客出現意外後，水上樂園的醫務和救護人員都一直在盡力搶救，不存在家屬所說的沒有工作人員在場救治的情況。

網友看完後紛紛留言回應，「照妻子說的話，是不是每個設施旁都要配一位心臟內科醫生？」、「這肯定是心臟病啊」、「這種遊戲真的和個人的身體有很大關係，有一部分人沒事就沒事，但也有一部分可能存在潛在的問題，玩下來就出事了」、「越來越害怕玩刺激的遊樂設施了」。

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關鍵字：滑水道,遊樂園,心臟,遊客,婚禮

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