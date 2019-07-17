20歲女打110叫外賣：我要筷子＋蛋　接線警一聽懂了「10分鐘火速搶救她」

▲小劉見網友後感覺有危險，所以謊稱叫外賣，請求員警協助。（圖／翻攝自看看新聞）

記者朱世凱／綜合報導

「我要一雙筷子和一個雞蛋。」大陸一名女警表示，近日深夜突然接到一通電話，對方語氣慌張地說要點外賣，而且不斷重複同樣的句子。她聽完以後驚覺情況不對，便要對方報上地址並且讓警員在10分鐘內趕到現場解救。據悉，報案人是一名20歲的女孩小劉（化名），她當天和男網友初次見面，結果遭到言語騷擾又無法及時脫身，只好出此下策。

據《看看新聞》報導，浙江省台州市警方近日深夜接到一通電話，裡頭的女子不斷說著要買炒飯，並且要一雙筷子和一個雞蛋；接線女員警聽見對方語氣慌張，所以機警問說「妳是不是遇到什麼危險」？對方也果斷回答「是的」，她便趕緊派出員警前往報案者提供的位置。

▼機智的女員警聽完報案人訊息後，立刻察覺有異。（圖／翻攝自看看新聞）

報導指出，打110叫外賣的女孩是20歲的小劉，她當天和男網友初次見面，結果深夜被接到對方住處，期間除了不斷被要求喝酒外，還被言語騷擾；可怕的是，現場不只男網友，還有其它不認識的陌生人。小劉說，對方還把她家的鑰匙拿走，打算不放她離開。

小劉眼見情況危急，突然想起之前看過一個影片是受害者報警「謊稱叫外賣」來脫身，所以她就向男網友表示「想吃一間很好吃的炒飯」，並趁機報警。警方趕到現場後除了批評男網友的行為不恰當，也立刻將小劉安全送回住處。有眼尖網友認為，女孩之所以喊一雙筷子和一個雞蛋，很可能與「110」形狀相似，藉機暗示需要的是警方救援而非想吃外賣。

▼如果要與不熟識的網友見面，最好約在公共場所確保安全。（圖／翻攝自看看新聞）

不少人看完女警機智救援後紛紛留言，「女生要見網友，最好別約家裡吧，好危險」、「女警真是人美又聰明」、「深夜找罪受」、「男網友如果長得帥，不知道結局是什麼？」、「檢討被害人要幹嘛？人家都受害了」、「這招好妙」、「如果員警以為是惡作劇，大概就有悲劇發生了…」、「女生挺機靈的」、「小心男網友事後報復」。

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