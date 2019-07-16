月收入300K+有房！他猛追25歲女卻輸給「67K男」…網一看條件秒懂：難怪

▲有錢有房的原PO疑惑自己為什麼輸給嫩男。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

「為什麼我條件比較好卻輸給他？」香港一名35歲男網友表示，自己月收入80000元（港幣，下同，約新台幣31萬元），並且在太古城有間房子，他近期欣賞一位25歲的女孩子，所以努力追求對方，但是女方最終卻選擇月收入僅有17000元（約新台幣6.7萬元）的26歲男孩，讓他相當不解。一票網友看完兩人條件後，立刻點出關鍵原因，並且直呼「難怪你會輸！」

原PO近日在「香港討論區」發文指出，自己大學畢業，月收入80000元（約新台幣31萬元），還買下一間位在太古城的房子，但是他心儀的女孩卻選擇別人。「女方今年25歲，月收入15000元（約新台幣6萬元），只有中學畢業並且住在公共房屋，不過她喜歡的竟然是一個26歲的男孩子。」

▼原PO條件相當優秀，但女孩卻選擇其他人。（示意圖／CFP）

原PO透露，26歲男子的月收入為17000元（約新台幣6.7萬元），跟女方一樣，都是住在公共房屋，學歷則是進修大學夜間部。「我不懂為什麼女生要選他？論收入、論學歷、論生活品質，都應該是我勝過他吧？而且我們身高也都17X公分，長相一樣普通，真的無解。」原PO難過說，女生常常以「大哥哥」來稱呼他，所以他猜測年齡差距可能是主因。

▼有網友提議原PO去聯誼，肯定能吸引女孩倒貼。（示意圖／CFP）

網友看完後紛紛留言說，「你覺得是年紀問題，那就這樣想吧，免得說越多心裡越受傷」、「不懂女生幹嘛一定要選你，你比較有錢就一定贏？」更有人看完條件後點出關鍵，「不要覺得女生都只愛錢，就算真的愛錢，男生如果無趣又木訥，女生大概都會跑掉吧」、「你本身有這種比較想法，就沒人會喜歡了」。

也有網友說，「年齡不是問題，腦袋有問題是真的」、「感情不是這樣比條件的，單純是看心意啊」、「你去聯誼啦，保證滿滿女生倒貼你」、「想吃嫩草失敗啦」、「有些人好像真的追求年齡相仿」、「我是女生，看到你態度就不想選」、「可能人家有你不知道的長處」、「叔叔錯了嗎？」、「用錢買感情，總算見識到了」。