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「免洗塑膠盒」裝剩飯放冰箱！她隔天一吃「喉嚨痛爆」險死…醫曝驚呆原因

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▲▼拿塑膠盒裡的剩飯來吃卻差點喪命。（圖／CFP）

▲王女拿塑膠盒裡的剩飯來吃卻差點喪命。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

雖然使用免洗塑膠盒不環保，不過仍舊有不少人喜歡利用它們來裝剩餘的食物，並且重複使用。大陸一名70多歲的王姓女子近日想吃泡飯，因此將放在冰箱中「用塑膠盒」裝著的剩飯拿出來料理，不料吃到一半時，她突然感覺喉嚨異常疼痛，只好趕緊就醫治療。醫生檢查後驚訝直說，王女是不慎吃進了塑膠片，導致食道破裂引發胸腔感染，險些就會喪命。

綜合陸媒報導，事發在蘇州市，王女習慣將吃剩下的米飯拿來做泡飯，於是她將前一天放在免洗塑膠盒的「隔夜冷飯」拿來料理，沒想到享用到一半時，她突然感覺有異物卡進喉嚨裡，不管怎麼做都無法下嚥，只好趕緊向大女兒求救，隨後被送醫診治。

王女的二女兒表示，媽媽在醫院裡緊急做了胃鏡檢查，醫生不久就將異物從食道內取出，定睛一看，竟然是一塊3至4公分的塑膠片。據悉，王女當時在做泡飯時，並未發現免洗塑膠盒已經變得脆弱，導致一塊破碎的塑膠片隨著米飯被倒進了鍋裡，而後發生意外。

▼吃泡飯卻不小心吃進了塑膠碎片。（示意圖／CFP）

▲▼泡飯。（示意圖／CFP）

二女兒再稱，本以為食道的異物取出後，媽媽過一陣子就會沒事，可是住在醫院裡已經一周了卻都沒有好轉，相反的是，媽媽一直感覺胸悶氣急、胸痛。蘇州大學附屬第一醫院再次檢查後發現，王女因為食道破裂導致胸腔感染，差點就危及生命。

醫院的副主任醫師徐春子表示，最常見的食道異物是雞骨頭和魚刺，他也是第一次碰到被塑膠片卡住食道的病人。「病患目前的症狀是由食道破裂引起，導致縱隔腔炎（Mediastinitis）和胸腔感染；如果再晚些發現，可能會引起感染性休克並且發生致命性大出血。」

報導最後提到，醫師透過胸腔內視鏡手術替王女清除膿胸（empyema），目前她的情況穩定，並且於26日康復出院。醫師提醒，如果不慎誤吞異物，應立即停止進食、喝水及下嚥動作，盡快到醫院就診。

▼如果不慎吞進異物，應立即就醫。（示意圖／CFP）

▲▼如果不慎吞進異物，應立即就醫。（示意圖／CFP）

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