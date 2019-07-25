影／爸狂碎念「暑假過太廢」…13歲少年爆氣離家出走　回來卻成冰冷浮屍

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名13歲少年小恆（化名）24日因為被爸爸念說，暑假都在看電視、玩手機不做其他正經事，因此氣得離家出走；沒想到不久後，爸爸就收到當地派出所通知，「兒子已經跳河輕生了」，讓他相當難過又自責。

綜合陸媒報導，小恆家住湖南省邵陽市，趁著暑假期間到長沙市居住休息，不過爸爸24日看到他不斷玩手機、看電視，因此就念了幾句，希望他可以多出去走走，找點別的事情做，不要每天窩在家裡；小恆聽完後便負氣離開家中，開始在外面遊蕩，久久未歸。從男孩的最後身影可見，他顯然不清楚要走到哪，只是漫無目的亂晃。

▼小恆趁著爸爸洗澡時，悄悄離家出走。（圖／翻攝自新京報）

爸爸說，過沒多久就收到當地派出所消息，「小恆已經跳河身亡了」。他也透露，「孩子的想法我們不好猜測，但是我自己確實就是那樣，我小孩長這麼大，從來打過他」、「孩子沒媽媽，就因為沒媽媽，孩子性格就比較內向」、「目前孩子已經在長沙等待火化，還再等他伯伯過來，一塊商量怎麼處理後事。」

網友看完後心疼回應，「我猜這只是壓死駱駝的最後一根稻草」、「希望他短暫的人生裡也有過很多真切的歡樂」、「現在教訓小孩的時候都膽戰心驚，怕說重了小孩想不開，說輕了沒聽進去」、「家庭教育太重要了」、「他的心歷路程沒人知道，不多說，一路好走」、「我媽也經常說我不要整天看電視，沒事就出去走走」、「抗壓性太低了」、「我也無法接受一直被碎念，內心壓力有夠大，做什麼都錯的感覺」。

▼小恆爸爸聽聞兒子喪命的消息後十分自責。（圖／翻攝自新京報）