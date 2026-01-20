陸2025人均存款53.99萬元　浙江人均存款逾80萬元

▲大陸2025年全國人均存款及部分省份數據公佈。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸央行（中國人民銀行）近期公佈2025年金融統計數據，多省份也陸續揭示去（2025）年年度金融運行的情況。其中，被視為研究宏觀社會經濟層面最直接的數據，住戶存款受到外界關注。官方數據顯示，2025年大陸全國住戶存款規模持續成長，若以人口估算，人均存款水準持續上升，部分省份之間呈現明顯差異，浙江人均存款異軍突起。

《每日經濟新聞》報導，繼中國人民銀行公佈2025年金融統計數據之後，包括廣東、浙江、吉林、河北、寧夏等在內的5個省份也於近日相繼交出2025年金融運行「成績單」。

大陸央行數據顯示，截至2025年12月末，全國住戶本外幣存款餘額為167兆元人民幣（約758.27兆元新台幣），年增9.71%。若以總人口14億0489萬人估算，人均存款約為11.89萬元人民幣（約53.99萬元新台幣），與上述5省份的存款增速大致趨齊。

從個別省份來看，廣東以常住人口1億2780萬人計算，2025年人均存款約11.83萬元人民幣（約53.71萬元新台幣），與大陸全國平均水準接近，較2024年末增加1.01萬元人民幣。

浙江雖然住戶存款總量不及廣東，但人均表現明顯較高，若以2024年末常住人口6670萬人估算，2025年浙江人均存款達17.77萬元人民幣（約80.69萬元新台幣），較前一年增加1.61萬元人民幣。

截至2025年末，河北、吉林及寧夏的人均存款分別為12.8萬元人民幣（約58.12萬元新台幣）、12.76萬元人民幣（約57.94萬元新台幣）及9.23萬元人民幣（約41.91萬元新台幣），較2024年末分別增加1.09萬元（人民幣，下同）、9794元及7804元，顯示多數地區住戶存款呈上升趨勢。

在存款結構方面，定期存款佔比仍維持高檔。根據大陸全國數據顯示，活期存款佔比為26.7%，定期存款佔比達73.3%，顯示民眾在利率下行環境下，仍傾向透過鎖定較長期存款，以維持收益穩定。