大陸 大陸焦點 特派現場

陸2025人均存款53.99萬元　浙江人均存款逾80萬元

▲▼GDP，人民幣。（圖／CFP）

▲大陸2025年全國人均存款及部分省份數據公佈。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸央行（中國人民銀行）近期公佈2025年金融統計數據，多省份也陸續揭示去（2025）年年度金融運行的情況。其中，被視為研究宏觀社會經濟層面最直接的數據，住戶存款受到外界關注。官方數據顯示，2025年大陸全國住戶存款規模持續成長，若以人口估算，人均存款水準持續上升，部分省份之間呈現明顯差異，浙江人均存款異軍突起。

《每日經濟新聞》報導，繼中國人民銀行公佈2025年金融統計數據之後，包括廣東、浙江、吉林、河北、寧夏等在內的5個省份也於近日相繼交出2025年金融運行「成績單」。

▲▼人民幣。（圖／CFP）

大陸央行數據顯示，截至2025年12月末，全國住戶本外幣存款餘額為167兆元人民幣（約758.27兆元新台幣），年增9.71%。若以總人口14億0489萬人估算，人均存款約為11.89萬元人民幣（約53.99萬元新台幣），與上述5省份的存款增速大致趨齊。

從個別省份來看，廣東以常住人口1億2780萬人計算，2025年人均存款約11.83萬元人民幣（約53.71萬元新台幣），與大陸全國平均水準接近，較2024年末增加1.01萬元人民幣。

浙江雖然住戶存款總量不及廣東，但人均表現明顯較高，若以2024年末常住人口6670萬人估算，2025年浙江人均存款達17.77萬元人民幣（約80.69萬元新台幣），較前一年增加1.61萬元人民幣。

截至2025年末，河北、吉林及寧夏的人均存款分別為12.8萬元人民幣（約58.12萬元新台幣）、12.76萬元人民幣（約57.94萬元新台幣）及9.23萬元人民幣（約41.91萬元新台幣），較2024年末分別增加1.09萬元（人民幣，下同）、9794元及7804元，顯示多數地區住戶存款呈上升趨勢。

在存款結構方面，定期存款佔比仍維持高檔。根據大陸全國數據顯示，活期存款佔比為26.7%，定期存款佔比達73.3%，顯示民眾在利率下行環境下，仍傾向透過鎖定較長期存款，以維持收益穩定。

01/18

460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

《黑澀會》女星流產　10週胎停：相信寶寶會回來
快訊／逆子「37刀弒雙親」移送！親友敲窗怒吼：出來垃圾
快訊／蔥油餅夫妻慘死　36歲獨子行兇細節曝
快訊／流感就醫破10萬人次　疫情最快本周進入流行
NET出包　官方認疏失：已全面下架
男童突昏迷…嘴飄「爛水果味」！醫一驗驚：血糖飆300
快訊／台股翻紅　史上最高收盤

大陸經濟連三年「保五」　是否將「止穩反彈」

大陸經濟連三年「保五」　是否將「止穩反彈」

中國國家統計局於1月19日公布，去(2025)年第1至第4季的經濟成長率分別為5.4%、5.2%、4.8%、4.5%，全年經濟成長率達5%，不僅高於市場預期，也再次達成官方設定的5%成長目標，形成連續三年「保五」的表現。在全球經濟放緩、地緣政治與內部結構調整壓力交織之下，這項數據被北京當局視為穩住經濟基本盤的重要里程碑。

月薪3萬6！他在傳產上班「年終17萬」

月薪3萬6！他在傳產上班「年終17萬」

30歲存款不到10萬沒救了？　網吐實話

30歲存款不到10萬沒救了？　網吐實話

彰化偏鄉成金雞母！二林農會存款破180億　年終豪發6個月起跳

彰化偏鄉成金雞母！二林農會存款破180億　年終豪發6個月起跳

浙江政府首曝用AI查貪官 大數據揪工程標案「動手腳」

浙江政府首曝用AI查貪官 大數據揪工程標案「動手腳」

大陸存款人均存款浙江金融定期存款央行

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

長子：貝克漢一家全是演的

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

開幕不到2年！海線百坪牛排館突歇業　在地：吃一次嚇到

即／阿蘇火山直升機失聯　機上載2台灣乘客

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

