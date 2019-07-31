少女遭猛撞夾車底　15暖心路人「停車、棄午餐」合力抬車救援

記者陳玉／台中報導

騎車母湯搶快！台中沙鹿31日下午1點多，有位46歲陳姓媽媽騎車搭載14歲女兒，疑似為搶快竟闖紅燈穿越T字路口，遭直行的休旅車高速撞上，陳噴飛到路旁、女兒則是卡在車底，當時正逢用餐時間，一旁民眾聽聞巨大撞擊聲外出查看，驚見女兒受困，立即叫人前來忙，前後約15人合力將車抬起，順利將人拉出，緊急送醫後因右小腿骨折，目前仍留院觀察中，而陳女則是右肩骨折。

▲民眾驚見少女遭卡車底，合力一起抬車救人。（圖／翻攝自臉書沙鹿之美，下同）



有民眾在《沙鹿之美》PO上一段行車紀錄器，在英才路、北中路交叉路口發生汽機車碰撞，當時疑似為騎機車陳女為搶快，竟違規穿越路口，以為沒車了就往前騎，遭對向的直行車猛烈衝撞，陳當場彈飛到路邊，而後座的女兒遭卡在右前車頭的底部。

▲▼陳女疑似違規闖紅燈遭車撞，造成14歲女兒卡車底，所幸民眾合力搬車救援。



因對向路口有多家餐廳，當時又為中午用餐時間，不少民眾聽到碰撞聲外出查看，驚見少女卡在車底，大聲呼叫親朋好友過來幫忙，甚至有路過的騎士見狀立即停車，連安全帽都沒脫就跑過來，前後約有15名民眾一同合力將抬起車輛，才將少女順利拉出車底，緊急將母女2人送醫救治。

光田醫院表示，陳女右肩肱骨頸閉鎖性骨折、四肢擦挫傷、左手撕裂傷。經檢查、清創、縫合後，住院安排手術治療；陳姓少女，右小腿脛、腓骨開放性骨折、全身多處嚴重擦挫傷，目前手術中，目前生命徵象穩定。

PO文民眾也說，先不論誰對誰錯，但當時少女卡在車底，多虧大家即時幫忙，免於機車汽油正在洩漏的危機，抬車時很擔心路面高溫讓汽油燃燒，所幸有沙鹿人的團結，願傷者平安康復、一切平安。

另外有民眾PO出車禍撞擊瞬間畫面，影片中可見當時行車號誌為綠燈，但陳女違規穿越路口，才遭蔡姓駕駛的休旅車高速撞上；對此，警方表示，目前已依交通事故處理規定調查，釐清車禍發生經過，以保障雙方當事人權益。