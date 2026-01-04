　
地方 地方焦點

防疫不鬆懈！新北動保處3關鍵措施　全面強化養豬場防線

▲新北動保處3關鍵措施 全面強化養豬場防線。（圖／新北市動保處提供）

▲防疫不鬆懈！新北動保處三管齊下守護養豬場。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

國內於2025年10月爆發豬瘟案例，新北市政府動保處即刻啟動強化防疫作為，全面加強疫情訪視與查核作業。統計自2025年起截至12月，已巡查畜牧場逾1,069場次，並鐵腕查處4家違規使用廚餘養豬場，裁罰件數為全國最多；另同步提供環保藍光捕蟲燈、強化人車流向追蹤及推動豬場QR Code實名制，三管齊下，成功遏止疫情蔓延。

動保處指出，「廚餘養豬」、「人車進出管制」及「病媒昆蟲干擾」為防疫三大潛在弱點，自去年10月底起即向養豬業者加強宣導，要求於廚餘禁用期間不得以動物性廚餘餵養，並落實人車管制措施。然而仍查獲部分豬場違規使用，依法予以重罰，以阻絕疫情經由廚餘、運豬車輛及人員等媒介跨區傳播。

為降低病媒風險，新北市動保處亦首創提供「藍光捕蚊燈」予畜牧場使用，不僅可減少病媒昆蟲密度，降低日本腦炎等人畜共通傳染病風險，也能減輕消毒藥劑對環境的負擔，以更環保的方式強化防疫作為。

▲新北動保處3關鍵措施 全面強化養豬場防線。（圖／新北市動保處提供）

此外，自2025年12月8日起，新北市全面強化畜牧場生物安全防護網，針對人員與車輛進出導入QR Code實名制，登錄訪客姓名、聯絡電話及職業別等資訊，入場車輛亦須登載車號，藉此完整掌握進出養豬場之人員流向與足跡紀錄。新制以數位化工具取代傳統紙本登錄，未落實者，將列為加強稽查對象，並喪失申領農政單位相關補助資格，動保處提醒畜牧業者務必配合，以確保自身權益。

動保處長楊淑方表示，防疫工作須政府、畜牧產業與社會大眾共同努力，透過跨單位合作，由動保處提供消毒藥水、捕蟲燈、消毒槽、腳踏墊及雨鞋等輔助工具，落實多層次防疫與環境管理，打造「防疫、衛生、永續」的保護線。一旦發生疫病疑慮，便能迅速進行疫調與風險控管，全面提升防疫效率。

動保處也呼籲畜牧業者，主動配合各項防疫政策，確實落實場內管理與人員管制，攜手守護畜牧產業的永續發展。

