▲葉菊蘭。（資料照／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

國安局人員被控涉嫌利用總統蔡英文出訪，透過華航高層購買9800條免稅菸。而台北市議員游淑慧則列出相關高層人士的名單，「到底是一顆老鼠屎？還是一窩都是老鼠？」更直指華膳空廚董事長葉菊蘭「這次9200條的免稅菸就是儲藏在華膳的保稅倉庫內！」

游淑慧24日在臉書發文，「到底是一顆老鼠屎？還是一窩都是老鼠？」向下挖、向上查，別再轉風向！她列舉出國安局的相關人士也提出質疑，少校警衛吳宗憲「這位才29歲的少校，如何能指揮華航配合？」、「而他月薪約7萬，如何能有一張能刷600多萬的信用卡？是他家財萬貫？還是有人幫他作財力證明？」或誰先給他錢，讓他能「先溢繳後刷卡」。

游淑慧也提到，永和警衛室主任張捷、22日請辭獲准的前國安局長彭勝竹，前者在2016年大選即負責保護蔡英文，蔡英文當選後，就升任為永和警衛室主任一職，也是蔡英文升任為少將，但今年年初因擅離職守、在警衛室飲酒，被火速拔官、退伍。而後者曾任前總統陳水扁總統府侍衛長，在陳水扁任內一路晉升副參謀總長、空軍司令，由蔡英文升任國安局長。

另外，游淑慧也一一指出華航高層相關人士，包括總統專機負責人羅雅美，2016年以三級跳的方式，接任資深副總，更是民進黨學運世代成員，1998年幫助林義雄競選民進黨主席、1999年任陳水扁總統競選總部青年部主任、2000年5月始一直跟隨邱義仁，擔任國家安全會議祕書長邱義仁機要祕書、2008年民進黨交出政權前安排到華儲公司任職，後轉往華膳。

游淑慧說，華航空品部副總邱彰信，是民進黨立委邱議瑩之弟，在2017年12月高升華航空中用品供應處副總經理，而華航機上販售免稅品，是由華航的空品部門在負責管理。她接著表示，華膳空廚董事長葉菊蘭「這次9200條的免稅菸就是儲藏在華膳的保稅倉庫內！」

游淑惠認為，沒有華航願意配合，這個犯罪事件成不了形，過去3年多，不論是華航、華旅或華膳，「都成為民進黨人事安插的單位，這一點無可推卸」她指名時代力量立委黃國昌，有膽爆料就不要無腦轉風向，「您口中的國安局爛官其實是民進黨栽培的！」，別再玩「都是國民黨」的無腦招數。

其他人也看了這些...

► 吳宗憲交出團購私菸「50人名單」 檢調比對還有貴婦團！

► 國安局吳宗憲「已走私8年」！2少校「全程認罪」 供詞設斷點自扛刑責

► 私菸醜聞國安局2官員收押！檢追貪污共犯「最重判無期罰1億」

更多內幕...

► 永和警衛室憂將解散「狂團購私菸」！特勤爆：趁最後玩一票大的

► 9200條私菸離奇「五度五關」！ 分裝5貨櫃作法與一般免稅品不同

► 吳宗憲「一張卡刷645萬」買9800條私菸！專家揭特殊管道：只有3種可能

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！