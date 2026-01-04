　
明天強烈冷氣團報到3地有雨　後天轉乾「低溫再探7度」

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天強烈大陸冷氣團報到，清晨低溫下探10度以下，北部、東半部及恆春有降雨機率。周二起環境逐漸轉乾，冷氣團加上輻射冷卻影響，周三至周六清晨局部低溫恐達7度，預計要到周末才會逐漸回暖。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天清晨輻射冷卻影響，高雄以北、宜蘭、花蓮及金門有10度以下低溫機率，白天起強烈大陸冷氣團南下，北部及宜蘭溫度略降，其他地區預計要到入夜才會降溫。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲今晚至明晨低溫提醒。（圖／氣象署提供）

曾昭誠指出，隨著東北風增強，明天北部、東半部及恆春有降雨機率，桃園以北、宜花地區也有局部短暫雨。周二起北部雨勢趨緩，東半部及恆春仍有降雨。周三至下周日環境偏乾，僅東半部及恆春有零星雨，其他地區晴到多雲。

溫度方面，他表示，明天清晨高雄以北、宜花及金門都在10度以下，白天北部及宜蘭高溫約20至22度，中南部22至25度，入夜後各地明顯降溫。周二北部及宜蘭整天都在14至16度，中南部約20度。

曾昭誠指出，周三至周六清晨輻射冷卻影響，各地都在10至15度，部分地區再低2、3度，白天北部及宜蘭約16至18度，中南部20度左右。周五至下周日冷空氣減弱，北部回到18至20度，中南部20至24度。

他也說，強烈大陸冷氣團影響，明天下半天起沿海風力就會增強，另外，北部及宜蘭山區道路也有結冰機率，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

天氣降雨溫度

