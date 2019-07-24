200條菸搭總統專機「被處置」 徐永明：外交部難道沒掌握？

▲國安局吳宗憲涉走私香菸遭聲押。（資料照／記者趙永博攝）

記者楊蕓／台北報導

國安局走私菸風波越燒越烈，包括總統府侍衛室、國安局、華航高層都涉入其中，24日再爆出有200條菸疑似在訪問過程中就被「處置」。時代力量立委徐永明表示，外交部先別急著卸責，「這200條菸是在總統專機上，過程外交部難道沒掌握？」他也警告，民進黨若不化私菸危機為改革轉機，繼續放任「卸責大賽」，小心爛到政權垮。

據《聯合報》報導，除了存放在華膳空廚免稅品倉庫的9200條外，根據最新清查資料顯示，11日送上總統專機的香菸有800條，其中有200條在訪問過程中被「處置」了，剩下600條隨著專機運回台灣，混在暫存倉庫的9200條香菸準備一起運出桃機管制區。

外交部發言人歐江安23日表示，經初步全面清查，外交部同仁沒有參加國安局菸品「代購」行動。

「外交部是真的沒人買？沒人買就沒事？」徐永明24日在臉書發文指出，目前已知總統府侍衛室、國安局、華航高層都涉入其中，外交部在這當口應該宣示徹查到底決心，別急著推得一乾二凈，否則若事後發現部內有人也在團購名單中或搭便車吞雲吐霧，只是自打嘴巴，「最新報導也指出，有200條菸是在總統專機上，國外訪問期間就『處置』了，這過程外交部難道沒掌握？」

徐永明說，有民進黨委員爭執部份600條菸有沒有在飛機上，根本是劃錯重點、掩耳盜鈴，「這行之有年的共犯結構，就是華航供貨，國安募資，透過總統專機、通關禮遇夾帶私菸，醜聞曝光重創政府拼外交，也扯蔡總統後腿。」

徐永明表示，民進黨二次執政，蔡政府也掌權3年多，對此共犯結構的腐敗程度顯然仍認識不足。若不能趁此機會打掉重練、不分親疏全面整頓，化私菸危機為改革轉機，繼續放任國安高層、華航高官安坐其位，民心將失則政權垮。

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