總統出訪當日接爆料　邱顯智：太太察覺有異轉請黃國昌處理

▲時代力量黨主席邱顯智。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

國安人員走私菸品事件持續燃燒，時代力量立委黃國昌23日繼續緊咬國安局要求徹查，並爆料醜聞爆料者，「既非國安局內部人士，也非華航內部人士」，時代力量黨主席邱顯智卻先在臉書自爆，自己的老婆就是整起走私菸案件的深喉嚨。他稍早進一步說明，太太是在7月11日接獲爆料，轉交給黃國昌處理，但太太並不認識陳情當事人，自己知道調查結果後也嚇一大跳。

邱顯智稍早出面回應，他表示，事務所本來就會接受民眾陳情，太太7月11日接獲陳情後，認為當中應該有弊端，但當時我人在美國，所以就轉給黃國昌，請他處理，「我們原先也不知道訂購者是何人，太太也不認識，一切都是經過黃委員調查後才了解。」邱顯智說，聽了黃國昌調查結果事件輪廓後，嚇了一跳，而且那個人就在飛機上，「我認為他是國安局的害群之馬，而且操作手法這麼熟練，應該不是第一次。」

對於外界質疑，在此時間點踢爆此事，會不會導致與民進黨撕破臉？邱顯智表示，律師所本來就很常接到陳情，有時是確有其事，但有時是民眾反應過當，他們當初並不知道這件事情會這樣。

▲黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

時代力量立委黃國昌23日在記者會上表示，國安局走私菸品醜聞爆料者，既非國安局內部人士，也非華航內部人士，呼籲外界不需要有任何政治內鬥聯想，「編故事也要有點證據」，「單純就是看不下去的人把整件事情掀出來」；如今傳出深喉嚨其實就是時代力量黨主席邱顯智的老婆。

邱顯智22日在臉書發文指出，看到國安局走私菸一案有點眼熟，除了黃國昌委員前天有提過此案外，其實上周某日早上，妻子傳訊給在美國的他，說事務所收到某人陳情，說有這件弊案，妻子覺得應該是弊案，已經轉給黃國昌。

邱顯智表示，上上週某日早上，「太座傳訊給在美國的我，說她在事務所收到某人陳情，說有這件弊案，她覺得應該是弊案，已經轉給國昌」，之後並備註「深喉嚨就在我身邊…」。

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