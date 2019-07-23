交出「50人代購名單」！吳宗憲爆不會抽菸　太菜被逼多訂600條

記者柯沛辰／台北報導

總統專機私菸案延燒，檢調發現國安人員多次利用總統出訪機會，呼朋引伴「團購」免稅菸，目前遭羈押禁見國安局少校吳宗憲、張恒嘉只是在這次團購中負責彙整訂單、下訂，背後可能還涉及更多「買菸人」。偵訊期間，吳宗憲為了證明沒與私梟合作賺差價，已經將一份50人的團購名單交給檢調人員。

調查局新北市調處22日未報請任何地檢署指揮，直接根據情資與關務署等單位聯合展開行動。當時吳宗憲先在免稅店訂購香菸，提前儲存在華航倉庫，打算等專機抵達後，再偽裝成隨行行李，一路裝車出關，以為神不知鬼不覺，怎料5輛貨車打算混入總統車隊離開時，在國賓通道遭調查局與關務署攔截，被起出9800條菸品，金額高達645萬元。

▲國安局少校吳宗憲遭檢方羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

調查局22日一共帶回吳宗憲、張恆嘉、特勤人員劉尊彰、潘秉忠、押車官黃柏維、司機張家維、李君偉、葉信宏、曾彥泰、林國智等10人。檢方訊後，以串證之虞聲押吳宗憲、張恆嘉獲准，另外8人則以20至50萬元交保。

吳宗憲偵訊時坦承，他是替他人代購，透過華航網路系統預訂9800條免稅菸品，並非與私梟合作賣菸賺差價。為了取信檢調，吳宗憲當場交出一份50人的團購名單，還表示當天前往機場的貨車駕駛們全都知道是去載免稅菸。後續檢調將持續約談華航人員到案說明，要追查團購私菸是否是國安局陋習，又是否涉及貪汙。

▲黃國昌原先掌握9200條免稅菸品情資，但查獲時卻多了整整600條菸。（圖／記者屠惠剛攝）

據了解，立委黃國昌原先掌握國安局夾帶免稅菸入境的情資，數量是5筆訂單、9200條菸，但查獲時共有9800條，比原先情資多出12箱、600條菸，引發外界關注。

對此，有消息人士向《鏡週刊》爆料，吳宗憲自己本身不會抽菸，儘管官拜少校，卻是全團最菜行政官，依照過去團購私菸慣例，都是最菜的人負責收單，在出訪前結單，不料吳隨專機出訪後，又陸續收到單位其他「學長」追訂，礙於人情及軍中倫理，才追加第六筆訂單、600條菸。

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