遭「英粉側翼」批收割　黃國昌霸氣喊：我不會改變！

▲時代力量立委記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統出訪勤務走私9800條香菸，全案進入司法程序。針對「英粉側翼」批評是在收割，揭露此案的時代力量立委黃國昌23日召開記者會時表示，「隨便怎麼攻擊，我黃國昌不會改變」。

黃國昌昨就在臉書貼文表示，「有一群俗辣，竟然說我等調查局抓完人才貼文是在收割。這些側翼真的病入膏肓、無藥可救」，他23日繼續痛批，「英粉側翼」講話不敢具名負責，盡說些亂七八糟的話，讓他很痛心，他愛的台灣不是只有立場沒有是非，國家怎麼變成這樣？難道因為支持對象身旁出現爛瘤，側翼也要幫忙掩蓋嗎？難道這是大家要的國家嗎？



黃國昌說，台灣人民是理性公道，大家回到事實來談很難嗎？台灣不能再這樣下去，大家不能先看是哪個政黨再決定態度，他處理案子講話都是有憑有據，現在一堆人莫名其妙的人在帶風向，台灣民主政治敗壞就是因為有這些人，「隨便側翼怎麼攻擊，黃國昌不會改變」。

黃國昌也強調，他可以很負責任跟大家講，不是國安局跟華航內鬥，「吹哨子爆料的人，不是國安局的人，也不是華航的人，我把真相掀開，現在最重要的任務就是保護他」，他並揚言怒嗆「我也跟相關單位講，誰要是敢去懲處他，我一定沒完沒了，不過他的狀況現在還是安全的」。

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