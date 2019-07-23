總統專機「私菸演進史」！馬卸任前4000條 　蔡從342條飆至9800條

圖、文／鏡週刊

總統蔡英文今結束12天的「自由民主永續之旅」，國安局官員卻遭立委黃國昌踢爆，透過華航高層，夾帶9,800條免稅菸品從國賓禮遇通關入境，本刊接獲華航內部人士爆料，近5年總統出訪都有免稅菸品被夾帶入關，馬政府時代從288條，逐年增加至卸任前的3677條；而蔡英文總統任內則從第一年的342條，暴增至這次9800條。

離譜的是，知情人士爆料，每次元首出訪，華航都會提供「免稅品購買服務」給總統專機的人員，甚至直接發DM給高層或專機人員，讓他們選購，直到專機返國後，再把這些預購的免稅商品交給購買的人員，他直言，「總統專機的免稅商品服務都有一定的SOP流程！不只菸、其他商品也可預購！」

本刊也取得華航內部爆料人士提供近5年的統計資料，馬英九總統2014年1月出訪非洲、中美洲友邦的「聖宏專案」，當時免稅的菸品數量只有近300條；但同年7月的「聖誼專案」免稅菸品數量已翻了5倍多，達約1800條。

2015年7月「久揚專案」則逼近3000條，到了馬英九卸任前、2016年3月的「久安專案」免稅菸品已多達3677條。

蔡英文2016年5月上任後，6月首次出訪的「英翔專案」，當時隨專機預購的免稅菸品僅342條，但隔年開始變本加厲，2017年10月的南太平洋專案已有2242條免稅菸品隨專機購入，2018年4月的「非洲友邦專機」，免稅菸品也有2474條，但到了同年8月的「同慶專案」則再增至4492條。

今年3月，蔡英文總統的「海洋民主之旅」，隨專機購入的免稅菸品已多達6856條，到了這次更高達9800條。

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