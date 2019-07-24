私菸神探！調查官徐安毅查案「長官不知」　曾辦鴻海收賄立大功

▲涉案國安局侍衛官吳宗憲（左）及偵辦該案的調查官徐安毅（右）。（圖／東森新聞）

政治中心／台北報導

國安局人員趁總統蔡英文出訪，團購夾帶9800條免稅菸品，震驚朝野。時代力量立委黃國昌爆料，當時他就是和調查局新北市調處一名調查官合作。經媒體追查，這名調查官就是現職新店站北海組的組長徐安毅，不僅5年前偵辦鴻海集團幹部集體收賄案一戰成名，如今偵辦私菸案再度立下大功。

調查官徐安毅是展抱調查班第39期結訓，歷任淡海站組長、雙和站組長及新店站組長，2014年偵辦鴻海集團高層幹部集體收賄，在情治界一戰成名。

▲徐安毅經歷豐富，2014年曾偵辦鴻海幹部集體收賄案。（圖／東森新聞）

如今徐安毅和立委黃國昌一起調查國安局私菸案，不僅辦案嚴實，口風非常緊，連局內長官也不知道他在辦什麼；直到最後一刻，徐才通知關務署一同在國賓通道抓人，立下大功。

不過，編制上，調查局隸屬行政院法務部，國安局則是中華民國國家安全會議唯一的附屬機關，直接對總統負責，所以外界也用「小弟辦大哥」來形容這次辦案過程。

▲國安局涉案2官員（白襯衫）走在前頭，徐安毅在後頭隨行。（圖／突發中心）

類似案件無獨有偶，調查局過去也辦過國安局特勤中心執行長彭子文將軍。2004年，前總統陳水扁連任成功，座車在台北市重慶南路拋錨，沒想到第一時間竟有4家媒體趕到現場。

調查局追查後，發現彭子文將消息洩漏給交好的媒體，還外流總統府館底安全人員配置和車隊佈署，因此高檢署隔年依外患罪起訴，最終法院依違反《國家機密保護法》判刑2年，緩刑4年。

▼調查局辦國安局並非首次，2004年就曾有一例。（圖／東森新聞）

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