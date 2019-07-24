走私菸案第三天！黃國昌質疑檢調　拖到現在還不對華航進行證據保全？

▲黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國安特勤官人員走私菸品案兩名涉案人員少校吳宗憲、軍官張恒嘉24日已遭檢調裁定羈押禁見。不過，時代力量立委黃國昌則在質疑，為何檢調還不對華航進行必要的證據保全？

據了解，吳宗憲先在免稅店訂購香菸，接著提前儲存在華航的倉庫，想等到專機抵達後再偽裝成隨行的行李，一路裝車出關；結果被逮個正著，他接受偵訊時坦承是幫他人代購，並非與私梟合作賺差價，同時主動交出一份50人的名團購名單證明。

由於吳宗憲、張恒嘉皆坦承訂購菸品，且打算透過公務車載運躲避海關查驗，類似的行為至少從2011年開始就有了，只是訂單逐年增加，這次被抓包才會一次曝光9800多條私菸，檢方訊後以有串證之虞向法院聲押。

法官認為，整起案件還有部分訂購清冊未經扣案，檢方應持續清查相關的買受人，比對證詞釐清訂購過程、車輛調度方式、與地勤人員間的配合等細節，菸品的聯繫窗口人員也還有待傳喚到案說明，恐怕還有其他共犯尚未揪出，最後裁准將吳宗憲、張恒嘉兩人收押禁見，其餘涉案人士則以20萬至50萬元不等的金額交保。

這起案件自黃國昌從22日踢爆後進入第3天，涉案人員持續過大，不過，華航提供倉庫存放走私菸品情節重大，黃國昌就質疑「為何檢調拖到現在都還不對華航進行必要的證據保全，到底是為什麼？」