影／再爆吳宗憲藏3400條私菸！爆料公社：蔡英文去年訪巴拉圭「弄了1個貨櫃」

記者鄒鎮宇／台北報導

私菸風波延燒，涉案的國安局特勤吳宗憲趁著總統蔡英文出訪時購買9800條免稅私菸，賺取約507萬元的價差。沒想到，有網友起底，吳宗憲在蔡英文2018年訪巴拉圭時，就買了3400條菸，「為了他弄了一個貨櫃 ，不但免稅還再打8折」。總統府目前尚未對此爆料回應。

▲國安局特勤吳宗憲。（圖／記者劉昌松攝）



爆料公社官網表示，有在機場上班的網友2018年8月12日爆料，表示總統專機內有一名叫「吳宗憲」的男子獨自一人購買3400條菸，讓航空公司為了他「弄了一個貨櫃」，且這些免稅菸還被要求打「8折」，「我實在嚥不下，總統府裡的官，買菸沒有依照規定一人兩條」。

▲網友爆料，吳宗憲在去年蔡英文訪巴拉圭時就帶進3400條私菸。（圖／翻攝爆料公社）



據悉，該名網友爆料時間恰巧對上總統蔡英文2018年8月12日出訪巴拉圭的時間；當時蔡英文於8月12日至20日率團執行9天8夜的「同慶之旅」，出訪中美洲邦交國巴拉圭、貝里斯。

此外，爆料網友指出，「走私菸不是只有這次，歷任總統只要有出訪一定都有走私，現在華航已經把以前的資料銷毀了，這個吳宗憲只是個替死鬼而已」，「因為是官 所以無視法律嗎？法律是限制我們死窮人，為了這次專機， 所有東西都換新的。」

▼網友爆料對話如下。（圖／翻攝爆料公社）

