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「公務門」每天上演走私免稅菸酒！聽到禮遇通關...人在東京60條菸彈全打包

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免稅店,台灣菸酒股份有限公司,台灣菸酒公司免稅商店,公賣局,香菸,酒類,免稅菸酒（圖／記者張一中攝）

▲免稅菸酒（圖／ETtoday攝影中心）

政治中心／綜合報導

國安特勤人員藉由總統出訪走私免稅菸品，風波越燒越烈。總統蔡英文23日下令徹查全案並追究過去的陋習，事實上，除了此次負責下訂的隨扈少校想透過貨車混入總統車隊過關的手法外，根據內情人士表示，在機場禮遇通關的「公務門」才是每天上演走私免稅菸酒的大漏洞，大家或多或少都知道只要透過這個門，就可以夾帶免稅品，被查獲的機率幾乎微乎其微。

一般而言，民眾常聽到的「公務門」禮遇通關，是依「國際機場禮遇作業辦法」分成國賓禮遇、特別禮遇、一般禮遇、商務禮遇。其中，可以申請國賓禮遇的對象為國家元首、副元首、總理、首相等相當職級貴賓，或是我國中央政府邀請、需給予國賓禮遇的貴賓及其上述人員同行之配偶。

而國賓禮遇包含禮車進出機坪接送，並由國賓接待室直接出、入國，且隨行人員經申請後，行李也有免驗的資格。另外，在特別、一般禮遇的部分，則可以經由公務門（檯）出、入國。

換言之，除了國家元首、副元首及隨行的相關高層人員等可享有免驗的禮遇，而這個禮遇也使得不少有心人把桃園機場的這道國家大門變成了「任意門」，私下夾帶了超量免稅菸酒品，只要躲過了海關查驗，通通都可以帶入境。

熟悉內情人士透露，一般官員或立委民代出國時，可以申請禮遇通關的公務門進出，前陣子就聽到在立法院有官員準備出訪，有人一聽到會停留在東京又可以走公務門時，就開始請託幫買時下流行的加熱式電子菸菸彈，而幫忙代買的人也很夠義氣，在機場免稅店開口就問有幾條可以買，結果一口氣掃了六十幾條菸彈，大包小包的提上飛機，隨行的朋友看到提袋也忍不住好奇地問說，到底買了什麼東西？

▲海關暫扣押加熱菸引不滿，黃國昌：沒法源憑什麼扣。（圖／記者柳名耕攝）

▲海關暫扣押加熱菸引發民眾不滿，之前曾遭黃國昌批沒法源憑什麼扣。（圖／記者柳名耕攝）

熟悉人士說，這種穿梭「公務門」夾帶超量免稅菸酒的情形，因為手提行李不會被檢查到，其實行來有自，沒被海關抓到就通通算賺到，這不叫走私什麼才叫走私？

相同的狀況也會發生在卸任官員身上，只要申請禮遇通關，不管是當事人或隨行者都有機會可以從國外帶進免稅菸酒。

不願意具名的卸任官員表示，有次他的老闆從上海回來，隨行的有另外一個友人的秘書，因為申請了禮遇通關，所以他們走的是公務門，等飛機落地後才發現這個秘書不顧法令規定，竟然多買了好幾瓶酒，他的老闆發現後相當生氣，事後還特別叮嚀這個秘書以後不准同行。

▲▼機場,免稅店,航廈,桃園機場,旅客（圖／季相儒記者攝）

另一方面，曾經以考察身份陪同中央部會首長出訪的人士也透露，之前出訪的目的國，因為語言不通，所以當時有安排旅行社的領隊隨行協助，走的也是公務門，一路下來沒什麼問題，直到大家回程在機場準備集合時，看到領隊身上忽然多了一個大型運動行李袋，裡頭已經裝滿了免稅菸品，讓人傻眼的是，這位領隊可能因為心虛怕被抓到，還特別跟團員確認落地後是不是走公務門。

熟悉內情人士表示，禮遇通關的公務門設置有其背景與需求，但使用的人如果懷有一己之私，鑽漏洞夾帶超量免稅菸酒入關，抱持明知違法但心存僥倖者，大有人在。雖然跟企圖偷天換日的國安局人員手法差很多，但如果真的查驗出入公務門者的手提行李，那才是每天都在上演的另外一個漏洞。

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關鍵字：蔡英文,國安局,走私,,免稅

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