怕被走私菸掃到！外交部自清：同仁沒有參加「代購行動」

▲黃國昌爆料官員隨出訪超量購買免稅菸。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文22日結束任內第七度出訪，不料小英才剛返抵國門，時代力量立委黃國昌卻爆料，有國安人員陪蔡英文出訪期間，狂買數百萬免稅菸。外界質疑到底九千多條菸品是誰買的，外交部副發言人歐江安23日表示，經初步全面清查同仁沒有參加菸品代購行動。

根據知情人士透露，這次事件不是首例，早就是國安單位長期以來的陋習，總統蔡英文也下令要徹查到底。

外交部方面，歐江安23日回應，「經外交部初步全面清查結果，外交部本部的同仁沒有參加國安局吳姓官員的菸品代購行動」。

行政院發言人Kolas Yotaka 受訪時回應，行政院立場就是院長蘇貞昌說法，支持一定要嚴查嚴辦，目前檢調正在調查中，等到有具體結果會再對外報告。

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