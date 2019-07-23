國安局私菸案害到蔡英文！學者分析「核彈級開戰」：報復手段必定凶狠

▲胡幼偉,蔡英文。（圖／翻攝自蔡英文、胡幼偉臉書）



記者邱茀濱／綜合報導

對於「國安私菸案」的風波，中國文化大學新聞系主任胡幼偉23日在臉書上分析指出，此案可能會使蔡英文總統的中間選票流失；由於過去兩三個月，綠營對敵對者的壓制太過殘忍猛烈，被壓迫者現在反過來撿到「核彈」後，報復的手段必定也會相當兇狠，「必定會連續往死裡打，不會讓本案輕易過去！」

胡幼偉認為「此案最直接的涉案者，是總統身邊的人」，即使蔡粉還是支持蔡，但中間選民可能會受影響；淺藍選民可能會因此堅定「還是要投藍、不能投綠」的信念，再加上「現在每週都有人公佈總統大選民調結果，本案到底影響多大 ，從民調結果可知一二。」

此外，胡幼偉指出，柯文哲也會重新評估本案的影響程度，若支持度不能因此衝到至少第二名，「他還是不會貿然宣佈參選」。他提到，本案涉及太多人，即使前端涉案者都曝了光；後端的私菸買家恐怕人數不少。

他進一步分析，若檢方不願公佈買家清單，任由政界、新聞界或民間像切香腸ㄧ樣，一次爆料一小批可能的買家，那本案就不會很快消停，恐怕會弄到8月或甚至9月，「那就對蔡阿姨的選情影響很大了」。

「韓國瑜也會因此獲得喘息機會，綠營只要一黑韓，藍營就會拿本案出來猛打，逼綠營封口」，胡幼偉再稱，由於過去兩三個月，綠營對敵對者的壓制太過殘忍猛烈，被壓迫者現在反過來撿到「核彈」後，報復綠營的手段，必定也會相當兇狠，而且，必定會連續往死裡打，不會讓本案輕易過去！

最後，他說，綠營自從去年九合一選舉大敗後，就一直主打國安牌，如今自己的國安系統出了大紕漏，這張牌再用，就成了笑柄，「這是在往後的藍綠對陣過程中，對綠營最不利之處！」