桃園機場「黃底紅字」裝飾醜炸　網怒轟「國恥」設計者說話了

▲有網友拍到桃園機場黃底紅字的裝飾，認為醜炸。（圖／網友allic1996040授權提供）



記者林彥臣／採訪報導

網友經常把所謂很醜的城市街景，嘲諷為「中華民國美學」，但是在我們的國門桃園機場竟然出現，相當「光南風」的黃底搭配紅字、藍字或其他顏色字體的裝飾設計，就被許多網友怒轟丟臉，甚至是國恥。但是設計這項藝術作品的藝術家賈茜茹則對此解釋，希望如實呈現台灣的街頭景象。

網友在PTT八卦PO文表示，在第一航廈出境的地方出現這超級醜的壁貼，有人看得懂這到底有什麼意義嗎？到底為啥要貼這個啊？還是有人知道誰付錢要貼的？好險至少不是入境看到，不然真的覺得超丟臉，啊，「還是其實入境也有」？

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有網友在推文中附和表示，「還以為光南大批發」、「醜爆，一堆鍵盤藝術家又在推了」、「真的是醜到靠北」、「醜成這樣，果然是藝術家」、「我也覺得醜，但很像台灣的風格，嗯」、「質感在哪？」、「天啊！國恥」。

▲網友認為跟桃園機場的經典設計「文學之牆」相比，質感差多了。（圖／記者黃克翔攝）



但也有網友認為這是一種嘲諷，「專門做一個來諷刺台灣城市」、「就是在諷刺：放在機場覺得丟臉，放在日常大家卻可以接受XD」、「這是故意嘲諷中華民國美學吧」、「不覺得醜，很台灣啊」、「很強耶，他把補習班、雜貨店、小吃店各種中華民國美學的招牌都融合進去了」、「根本高級酸，反串到可以展覽」。

設計這項創作的藝術家賈茜茹接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時則回應，「我完全沒有諷刺的意思，只是覺得台灣的街景有更多可被閱讀的可能性。雖然部分的觀眾會覺得這個視覺難登大雅之堂，但就像香港在街景，招牌成為代表香港特色的一部分，那台灣的招牌景象有沒有可能是我們的一部分？所以我試著如實的呈現我所感知到的街頭景象，一部分是希望可以讓台灣的觀眾有重新閱讀自己熟悉的生活環境的機會，另一部分是想讓國際的旅客，感受到台灣藝術創作者對於這片土地的關愛。所以我覺得那些討論都是很感人」

賈茜茹在臉書中也提到，「近期創作關心顏色與市街的關係，前後在2013至2018年間，於紐西蘭、菲律賓、澳洲等地發展過相關作品。本次將目光拉回台灣，在觀察市街的過程中，捕捉到某種台灣小吃與顏色的相對直覺。對我來說，寫著中文字的黃底紅字招牌似乎蔓延著不可言喻的魅力：好吃的、傳統的、道地的、悠久的；進一步延伸會有令人值得信賴的、擁有歷史的、有人情味的……等遐想。是以這次創作將以『黃色』作為連結，相互勾勒出台灣在地生活，展示從廟宇到街頭，從攤販小吃到日常需求的在地生活，利用黃色與台灣常見的器具組合串連出台灣人的生活景象」。