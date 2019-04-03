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深度10KM！台東規模5.6震全台有感　氣象局曝原因：2周內恐有規模4↑餘震

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▲▼地震測報中心主任陳國昌說明。（圖／記者呂佳賢攝）

▲氣象局地震測報中心主任陳國昌說明台東規模5.6地震發生原因 。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

台東延平鄉上午9點52分發生芮氏規模5.6地震，地震深度僅有10公里，屬於淺層地震，由於規模大、深度淺，全台都有感搖晃，其中最大震度在高雄、屏東、嘉義達4級，台東、台南、花蓮、嘉義、雲林、台中、南投等也有3級。氣象局地震測報中心表示，該地震發生原因是板塊衝撞造成，2周內不排除有規模超過4以上餘震發生。

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▲▼地震。（圖／翻攝中央氣象局）

▲台東發生規模5.6地震，全台有感搖晃。（圖／中央氣象局）

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，稍早該起地震震央位於中央山脈位置，主要是板塊衝撞造成，但因為深度滿淺，僅有10公里，屬於淺層地震，再加上地震規模大，因此全台都有感搖晃。

▲▼地震測報中心主任陳國昌說明。（圖／記者呂佳賢攝）

▲地震測報中心主任陳國昌說，這地震發生區域，從1973年至今，規模超過5以上的地震有26個。（圖／記者呂佳賢攝）

陳國昌說，根據統計，該地震發生區域自1973年以來，規模超過5以上地震只有26個，若按照先前狀況來看，2周內不排除會有規模超過4以上餘震發生。他說，中央山脈是比較硬的地殼，整體來說，這個地方地震不多，這次是在這個地方有小破裂，因此把之前累積的能量釋放出來。

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關鍵字：地震,地震速報,中央氣象局,氣象雲

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