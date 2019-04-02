3GS一路用到6！最經典iPhone是哪支　網激推「這一代」：其他亮點皆不足

▲原PO發文問，哪一代的iPhone最好用。（示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／綜合報導

現在有許多人都是果迷，手機非蘋果（Apple）不用。一名網友就在PTT表示，說以前有段時期「拿唉鳳就是走在潮流的尖端」，但他也認為近期的蘋果「有慢慢走下坡的感覺」，害他不知道現在該不該換iPhone，忍不住問「哪代的唉鳳最經典？」話題引發熱論，就有網友直呼「賈伯斯時代，個個都經典」。

一名網友在PTT的Gossiping板上表示，以前曾經有段時期，拿iPhone就是走在潮流尖端，「貴，但又不會太貴，而是貴得合理，與當時其他手機相比，就是好上一大截」。原PO說，近期蘋果手機卻感覺慢慢走下坡，「害我都不知道現在該換還是不換」，最後直問「不知道哪代的唉鳳最經典啊？」

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▲現在許多人都用蘋果手機。（示意圖／記者陳怡伶攝）

看到貼文後，網友紛紛留言，答案從3、4、4S、5、5S都有，有人則表示，「賈伯斯出的」、「iphone真正實用是3GS，真正經典是iphone 4跟i5」、「3GS，當時真的有人類文明躍進的感覺」、「我是3gs撐到6」、「5s巔峰」、「5S最好看，最有高級感」、「我愛5C，雖然是塑膠殼但質感真的很好」、「是不是5我不確定，可是5我用了4年8個月，而且還可以繼續用」、「5的外觀辨視度最高，根本iphone形象」、「6的手感才是最佳，而且還有耳機孔」、「賣最好就6啊！增大螢幕有感」

其中，不少人激推4S，「4s，之後沒有單支手機賣超過它」、「4s開始聲名大噪」、「4s，老賈心中圓滿之作，之後的亮點皆不足」、「4s，我現在就是用4s推文」、「經賈伯斯的最後一機種」、「4S啊！那背面設計，經典啊！」

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