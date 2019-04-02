　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3小時就到！遠航4月起每周3班直飛新潟　不用人擠人「賞櫻秘境」曝

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼遠東航空,遠航,遠航飛機,遠航機艙,。（圖／記者賴文萱攝）

▲遠航4月起，每周3班直飛新潟，飛行時間3小時就到。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

遠東航空自2016年11月4日起首航桃園新潟航線至今已滿兩週年半，是目前唯一直飛不中轉的航班，飛行時間平均約3個小時就能到，省去轉機及轉搭鐵路的時間及費用。4月起，遠航直飛新潟航班每周有3班，衝日本賞櫻還會送越光米。

▲▼日本新潟瓢湖、新發田城賞櫻。（圖／記者賴文萱攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼到新潟瓢湖賞櫻，湖邊滿開染井吉野櫻超浪漫。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼日本新潟瓢湖、新發田城賞櫻。（圖／記者賴文萱攝）

去日本賞櫻一直是台灣旅客最喜歡的旅遊行程，但是知名的景點經常是人潮洶湧，拍不到完整的櫻花美景。因《雪國》一書而聲名大噪的日本新潟縣，也有多處的賞櫻秘境及特色景點，賞櫻不用人擠人。

遠航發言人副總盧紀融表示，遠東航空獨家直飛桃園-新潟航班4月份起每周一/三/五出發，航班選擇更便利，只要3小時就可以抵達賞櫻秘境，3天2夜就可成行，機票最低價9,500元起（未稅）。

位在新潟阿賀野市「瓢湖」，由於湖泊形狀類似葫蘆，又稱葫蘆湖，進入春天後，湖邊會開滿粉色染井吉野櫻以及鮮黃色連翹花，到夜晚後湖畔更會打上絢爛燈光，為賞櫻之旅增添浪漫氛圍。

▲▼在日本佐渡島能體驗到神隱少女動畫中出現的盆舟原型。（圖／記者賴文萱攝）

▲在日本佐渡島能體驗到神隱少女動畫中出現的盆舟原型。（圖／記者賴文萱攝）

台灣旅客最愛的新潟佐渡島，有著離島之美和特有的人文風景，由新潟搭乘汽船到佐渡，再搭巴士至佐渡金山的第三號停車場，道路兩旁與停車場內種植的櫻花，讓停車場也成為五星級的觀光景點，如果幸運的話，還有機會一賭日本國家級天然紀念物朱鷺的身影。

除了賞櫻之外，佐渡島也有其他特色景點值得探訪，佐渡盆舟是目前最受台灣旅客歡迎的景點，卡通《神隱少女》中，千尋搭的大木盆在真實生活中就是盆舟；原為當地人在臨近海域打撈海產的傳統文化，成為觀光的要角，除女船家為遊客掌舵，觀光客也可自己操控盆舟，樂趣無窮。

此外，現在搭遠航遊新潟，憑活動當日回程登機證及護照至新潟機場即可免費兌換越光米150g一包，越光米兌換活動日期：2019年4月5日/10日/13日/15日/17日/19日（共6天）。

ET快訊
CBA／告別廣廈全場高呼「林志傑！」　霸氣野獸也淚崩了
快訊／國道小客車遭2輛大貨車夾擊　「轉90度壓扁」2人命危
準到炸！說我沒事＝OOO　12星座「我沒事」內心小劇場曝光

關鍵字：遠航,遠東航空,新潟,賞櫻,日本賞櫻

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一張圖看清明連假天氣！2波飄雨「放晴時間」曝　氣溫階梯式回升

台灣虎航直飛長灘島開航了！　不用轉機「2個多小時就到」

林佳龍親曝推薦謝世謙升華航董座原因　「無關任何派系考量」

慶祝新年號決定！樂桃航空推「令和SALE」　日本出發航線1500元起

高鐵最新票價核定！「北高可漲至1560元」　林佳龍說話了

Uber條款再戰！北區座談租賃車業怒退席　千人高吼「凱道見」

何煖軒給華航內部告別信曝光　2000字訴「所有責任我一肩扛起」

一年狂抓6287輛車違規！　國道9處交流道「電眼取締王」曝光

謝世謙40年歷練升任華航董座！撇與陳菊有私交　「讓專業回歸專業」

睽違12年！台北直飛「塞班島」6月開航　不到4hrs就到美國還免簽證

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

孟耿如憔悴現身　悲送最愛親弟最後一程

4/1起個人跨行轉帳手續費降價　轉500元以下每天1次免手續費

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

3小時就到！遠航4月起每周3班直飛新潟　不用人擠人「賞櫻秘境」曝

一張圖看清明連假天氣！2波飄雨「放晴時間」曝　氣溫階梯式回升

清明連假首日最塞！8張圖讓你秒懂國道「15易塞地雷路段」

卓溪布農族祭祖講述「喀西帕南事件」 　緬懷祖先抗日事蹟

5／20前繳清汽燃費可抽獎！　抽出160人總獎金100萬

飲水機前小聊！一掀蓋「撒尿泡麵」傻住...濃湯全掰了　網笑噴：被邊緣

大陸肉品又出包！豬肉乾、火腿腸再驗出2件非洲豬瘟病毒

謝世謙40年歷練升任華航董座！撇與陳菊有私交　「讓專業回歸專業」

飛越10382公里！旅美球迷特地返台...為親眼見恰恰　側拍影片曝光惹淚崩

人生好迷惘？其實最大問題不是迷茫　而是「無法起床」

《奇幻遊樂園》配音巨星超狂　鄭肯最愛和他合作「錄音室笑到失控」

《天堂M》與大甲媽祖合作　限時「媽祖副本」4/3開打

CBA／林志傑想再打沒奪冠最遺憾　廣廈教頭盼精神傳承

媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！　一轉頭網淪陷「可愛到不輸女偶像」

天燈、萬壽燈「8531萬拍出」　北京故宮所得善款將全做公益

林峯舊愛斷開百億小開！　豪門夢碎親口認單身

夫妻賺多少才能維持感情…「至少15萬」他曝悲傷現實　文章網戰翻

「溫飽生活」不可侵犯　韓國瑜有感：勿忘世上苦人多！

蒼井空雙胞胎再2周臨盆！　懷胎9個月病倒：好痛苦

邱太三為名醫逃稅案「陳情」　高檢署調查報告認定「關說」

生活熱門新聞

她大坨蓄髮一剪變「全麥吐司切片..

車頭燈伴娘新照流出　網友激推

聽到母子對話…葬儀社暖心：我幫..

奧迪休旅停歪　他拍照酸文被砲

窮父拒開刀　暖醫塞5千：你要養..

妻買4鈕扣褲！老公急阻止真相羞..

正妹同事邀泡湯過夜　老司機神回..

嘉藥生扮鬼集體卡陰！當年始末曝..

孕媽「胎夢」收體虛男孩　出生長..

6÷2(1+2)=？　150萬..

尪請喪假！同事傳LINE教訓　..

他買機車被酸：25歲沒車沒面子..

夜奔四海豆漿　狂掃5盒驚呆闆娘

夜遊竹北戲院…一群學生全煞到

更多熱門

相關新聞

日宣布新年號日圓走貶「0.27字頭有望」　賞櫻這樣換匯最划算

日本4月1日公布新年號「令和」，並將史無前例放10天連假，卻因此帶動日圓走貶，同時在新台幣升值之下，台灣銀行4月1日收盤日圓兌新台幣現鈔來到0.2809元，今天（2日）早盤更一度來到0.2801元，隨著日本賞櫻季開跑，近期準備去日本旅遊的台灣民眾都盼望日圓重回0.27字頭。

今天起用外幣ATM換10萬日圓　現賺1張晴空塔門票

大叔爬樹「狂搖」自製櫻花雨　園區保全趕到崩潰

買機票先比較！直衝日韓賞櫻花海

賞櫻必備！8張「旅日神卡」一次統整　回饋最高3%無上限

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

宅男勒斃學妹性侵棄屍　判無期逃死

麥當勞大薯限時7週買一送一！

畫面曝光！　內湖男嬰疑被保母悶死

動物園動物真的是工讀生　園方：愚人節

國小女當眾被霸凌！媽媽復仇被3萬人讚爆

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊魚剩頭

小7獨家MARVEL復仇者聯盟集點來了

她大坨蓄髮一剪變「全麥吐司切片」

桃園超商提款機ATM找到了！慘剩空殼

小玉宣布分手！和笑笑「真的搬家了」

嫌女友像鄉下人想分手！他舉例完風向逆轉

巴士起火20死　乘客擠上層成焦屍

軟飯男性侵癌妻　嗆兒：你媽快死了

車頭燈伴娘新照流出　網友激推

聽到母子對話…葬儀社暖心：我幫你們　感動萬人

更多

最夯影音

更多

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面