取材自真人真事！《重述：街角的兇殺案》讓人心寒到發抖



▲取材自真人真事的劇作《重述：街角的兇殺案》，讓人心寒到會發抖。（圖／國家兩廳院提供，下同）

記者林育綾／台北報導

出身於記者的劇場導演米洛·勞，又被稱為是「全世界最有爭議的導演」，特別喜愛取材於真實事件，近來他的作品《重述：街角的兇殺案》取材於2012年一起駭人聽聞的男同志兇殺案，他不僅帶著工作團隊進行田野調查，還與受害者家屬以及在監獄中服刑的兇手訪談，2018年首演後震撼劇場界，有人說該劇會讓人「心寒到發抖」，絕不是劇場的冷氣太強，最近也將在4月5日、6日於台北國家戲劇院演出。

《重述：街角的兇殺案》取材於2012年一起發生在比利時的駭人聽聞兇殺案，當時穆斯林男同志薩能賈非（Ihsane Jarfi）在一間同性戀酒吧前，與四位陌生男人上了一台灰色汽車，兩星期後，他受盡屈辱的裸體被發現陳屍於荒野。



▲該劇取材於2012年發生在比利時的一起駭人聽聞的兇殺案。



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導演米洛被稱為是「全世界最有爭議的導演」，是由於他的作品不斷重新探究充滿爭議的案件，他曾在2015年以《剛果裁決》這齣戲中，模擬剛果民主共和國的法庭，引發了兩名剛果政治人物下台；也曾經創作《五段小品》，大膽地以比利時惡名昭彰的戀童癖殺人犯為主角，還用「全兒童」演員來製作這部劇。

不過他說，「通常在首演之前我都飽受攻擊，但演出之後卻從來沒有。」他雖然不是出身於劇場的創作者，而是出身於記者，且他當記者的時間很長，因此無論是「挖掘事實」或「採集素材」，在深度、廣度和角度都相當特別。

米洛導演的創作核心是「重現」，透過田野調查、史料考察、與關鍵人物訪談，爬梳事件的複雜脈絡，也藉由不同觀點的相互辯證，顯現出人性在僵化體制下的困境，更挖掘出集體記憶背後的創傷。



▲《重述：街角的兇殺案》在2018年首演時震撼劇場界，評論爆棚！



《重述：街角的兇殺案》在2018年亞維儂藝術節首演時震撼了劇場界，評論爆棚！亡靈在毫無偏見裡的戲劇裡復活，透過不同視角的自白，直指悲劇中的人性核心。在這起犯罪案件之外，導演關注的視角不只兇殺案本身，更拉大到城市社會問題，帶出工業沒落造成嚴重失業的無奈，以及尋找犯罪⾏為背後可能的社會結構。

此次來台演出，兩廳院特別在粉絲頁介紹，「你曾經在劇場覺得冷嗎？不是冷氣太強的那種冷，是因為心寒所以顫抖的冷」，在這部劇裡將有機會可以體驗到。



▲戲劇強調其實案件「與每個人息息相關」，邀請觀眾冷靜公審。

更提到，一件遠在比利時的真人真事兇殺案，觀眾席裡沒有任何一方當事人的親人、友人，那坐在觀眾席裡的人跟這件事情，又有什麼關係呢？「其實是息息相關。」

《重述：街角的兇殺案》將在4月5日、6日於台北國家戲劇院演出，同時也邀請觀眾「冷靜公審」，思考到底是什麼念頭，讓悲劇一再地在真實中反覆上演？戲劇能為現實做什麼？用一場戲的時間，正視悲劇裡的真相。（詳情請見國家兩廳院）