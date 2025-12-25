王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

記者葉國吏／綜合報導

新生代歌手王ADEN網路霸凌風波持續延燒，如今台上熱舞的女老師也出面緩頰。

王ADEN校園演出爆突發事件 現場影片引網友論戰

新生代歌手王ADEN近日受邀到某校園舉辦演出，沒想到在他表演時，一名女學生突然跑上台開始熱舞，讓現場氣氛瞬間變得尷尬。王ADEN臉色瞬間變得難看，甚至直接蹲在舞台角落不再演唱，整個人看起來非常不舒服。這段影片很快就在社群網站上瘋傳。

事件曝光後，網友對王ADEN的反應吵成一團。有些人認為他身為藝人應該臨場反應更成熟，展現大將之風；但也有不少人同情王ADEN，覺得被突如其來的插曲打斷專業演出，誰都很難馬上適應。王ADEN事後發文說明經過，卻被批評是在「公開審判」女學生，甚至間接導致女學生遭受網路霸凌，讓這場風波愈演愈烈，最後他的跨年演出等後續活動也因此被取消。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王ADEN「結屎臉」遭轟霸凌女粉絲。（圖／翻攝自王ADEN IG）

街舞老師還原事件細節 女學生衝台原因曝光

隨著爭議越來越大，帶領女學生的校內街舞社團老師也站出來說明。這名老師坦言，女學生是他的學生，自己本來只是想讓學生在台下跳舞，希望吸引王ADEN注意，心裡期待能被邀請上台，沒想到現場太吵，學生誤以為可以直接上台表演，才會一時衝動跑上舞台。

老師也坦白，當下自己很驚訝，女學生也很快發現事情不對。老師強調，自己立刻跟王ADEN和他的經紀人道歉，並稱王ADEN表現得非常體諒，還叮嚀大家不要責怪學生。隨後王ADEN也陪著女學生去向學校和現場工作人員致歉。

▲王ADEN。（圖／翻攝自王ADEN IG）

女學生不斷致歉 事件餘波未平

老師補充，女學生事後一直主動道歉，也準備好面對外界的各種批評，自己會全程陪伴學生一起面對後續。「我們也聊過，既然事情發生了，就要勇敢面對，接受大家的指教，這樣才對得起自己，也才不會留下陰影。」老師也再次感謝王ADEN的體諒，強調學生真的很自責。

這番說法曝光後，讓討論再度升溫。王ADEN因這次校園風波，形象和演藝事業都成了關注焦點。外界也想知道，他未來會如何處理、化解這場危機，風波是否能夠平息，成為大家關心的話題。