影／存摺一刷「入帳180萬」老媽嗨翻　結局神轉...她苦笑：當愚人節禮物吧

網搜小組／綜合報導

一名網友今早被叫起來慶祝，原因是老媽刷存摺發現，竟存入一筆超過180萬的款項，讓她誤以為是家裡有人中樂透，原本全家沉浸在發財的喜悅之中，後來進一步了解才知是烏龍一場。

「為什麽要這樣對待我們？」網友在PTT發文問道，今早她母親去刷存摺本時，發現186萬多的大筆金額入帳，於是趕忙回家，激動地召集全家人，同時也猜測是某人中了樂透，想給她一個大驚喜，所以把錢匯到她戶頭裡。

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▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

回憶起當時場景，網友表示，「家人聽到有這麽多金額入帳，感動到快流淚了，因為我們都相信好心會有好報」，沒想到其實只是誤會一場。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

他說，「因為家裡做餐廳，有跟外送食物合作，所以日期一到，銀行就會把我們賺到的金額匯過來，我不知道具體是怎麼操作，都是家母處理的，反正他們就是會匯一筆我們賺的錢進來，今日本來該匯6萬，結果行員匯成美金。」

看完一連串奇葩經過，剛好今天又是愚人節，鄉民們不禁笑回，「跟行員申請心靈補償費」、「今天是愚人節啊，驚不驚喜？快不快樂？」、「幫QQ」、「行員要以身相許了」、「好桑心的故事」。

原po透露，不到中午他們就去還錢了，而母親雖然沒多說什麼，但他覺得最失望的應該是她；另外，不少人建議，他們可以向銀行求償，畢竟還要抽空去處理，對此他表示，「覺得沒到這麼嚴重，也不想為難對方，我們其實就一個小動作，麻煩不了多少，反正我愚人節都沒被整過，就當作愚人節的禮物吧！」

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