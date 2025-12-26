　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

華信航空今全航線折800元　台灣虎航飛日本1799元起

▲▼華信航空推出今天限定一天全航線現折800元優惠 。（圖／華信提供）

▲華信航空推出今天限定一天全航線現折800元優惠 。（圖／華信提供）

記者李姿慧／台北報導

華信航空宣布推出年終壓軸優惠，12月26日今天限時一天全航線現折800元。台灣虎航今天也開賣夏季航班，飛日本、泰國單程機票未稅1799元起。

瞄準政府普發萬元現金帶來的消費力，華信航空12月起推出的「周五萬元放大術」主題促銷獲得迴響，華信航空也宣布推出加碼年終壓軸回饋，今(26)日09:00至23:59限時一天，推出國內全航線單程現折800元優惠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

華信航空表示，延續前三周「周五限定航點優惠」的熱潮，本周壓軸登場的最有感的是「全航線折扣」。旅客只要於今日透過華信航空APP訂購國內航線機票，輸入折扣碼「FLY800」，即可享有單程票價現折800元優惠，該優惠僅限一天、限量1000組，高雄-南竿航線不適用。

華信航空指出，「萬元放大術」年終慶加碼活動，適用搭乘期間為2026年1月1日至3月31日止。

台灣虎航也宣布2026夏季航班第三波開賣，將自今天上午10:00起銷售至12月27日23:59，機票適用旅遊期間為2026年3月29日到2026年10月24日。

台灣虎航第三波開賣航線包括日本線，台北(桃園)飛旭川單程機票2599元起，高雄飛岡山單程機票1799元起，另泰國航線也有優惠，台北(桃園)飛普吉島單程機票2099元起，上列票價為未稅價。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
aespa走紅毯...她遭粉絲刻意無視「零尖叫」　慘況全播出
年終晚宴淪千人大逃亡！烈焰吞噬天花板　大馬度假村狂燒畫面曝
王建民認證強投！祝徐若熙赴日：你走了兄弟才能鬆口氣
「小英男孩」6個字騙台電擠出電力　能源業者讚：好神哦
氣溫驟降！32小時45人送醫...3人無呼吸心跳
快訊／61贊成、50反對！立院通過「彈劾賴清德」提案
李明峯收押　美魔女密友正面曝光
王義川曝TPASS政策「我擬的」　示警藍白卡預算「業者恐退出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄跨年雙彩蛋！水彈女王權恩妃首登場　10吋高空花火5觀賞點曝

今年數量特多！竹山紫南宮馬年錢母亮相　12／31上午開放排隊

搞笑凸槌！章魚燒名店拍「腳踢丸子」影片　食安處上門揪3缺失

華信航空今全航線折800元　台灣虎航飛日本1799元起

日本限定！涮乃葉年底悄推「松葉蟹吃到飽」　台人讚：2人吃130隻

「閃耀新北1314跨河煙火」12/31演唱會　交通、直播全攻略

冷氣團甩水氣「3地雨最大」　下周跨年北台灣濕涼

合歡山路面結冰！昆陽至大禹嶺須加掛雪鏈　管制範圍一次看

落實農民社會安全　規劃農退儲金提繳分擔改為農民四成、政府六成

快訊／2縣市低溫特報　「非常寒冷」跌破10度

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

高雄跨年雙彩蛋！水彈女王權恩妃首登場　10吋高空花火5觀賞點曝

今年數量特多！竹山紫南宮馬年錢母亮相　12／31上午開放排隊

搞笑凸槌！章魚燒名店拍「腳踢丸子」影片　食安處上門揪3缺失

華信航空今全航線折800元　台灣虎航飛日本1799元起

日本限定！涮乃葉年底悄推「松葉蟹吃到飽」　台人讚：2人吃130隻

「閃耀新北1314跨河煙火」12/31演唱會　交通、直播全攻略

冷氣團甩水氣「3地雨最大」　下周跨年北台灣濕涼

合歡山路面結冰！昆陽至大禹嶺須加掛雪鏈　管制範圍一次看

落實農民社會安全　規劃農退儲金提繳分擔改為農民四成、政府六成

快訊／2縣市低溫特報　「非常寒冷」跌破10度

開不到3年！　高雄爆紅「羊駝鬆餅」聖誕節熄燈

沒什麼大建設「新店房價為何高？」　內行曝關鍵：就很強了

政府預算查詢平台上線　8縣市預算零刪減、竹縣連22年一毛未刪

27歲女暈船險噴2萬！買點數換見面...警一通電話戳破愛情泡泡

難過冬！12月兩戰出手命中率暴跌　克雷格遭新竹攻城獅解約了

遭嗆：這輩子也就這樣！司機追下車「打斷學生鼻樑」　家長今撤告了

食品廠廢水BOD超標36倍爆表　環保局稽查竟拉下鐵門拒檢慘了

中科院2億標案被當ATM！工程師洩漏密給光電廠商...4人遭起訴

AI大壺節論壇！印度副總統：AI應納入中小學及大學課程　正向合乎倫理的方式運用

高雄跨年雙彩蛋！水彈女王權恩妃首登場　10吋高空花火5觀賞點曝

【北捷驚魂】捷運北門站驚傳大奔逃　男子敲傘大叫「全車嚇跑」釀1傷

生活熱門新聞

半個台灣快速降溫　鄭明典：今晚恐有第二波

今晨10.1度！4縣市大雨特報　2縣市非常寒冷

台北2006跨年卡司被挖　網驚「不寫名字也認得」

冷氣團發威　五股10.3℃逼個位數

元旦調漲最低工資月薪29500、時薪196

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

玩嘉義一晚2300元　他查高鐵來回2100元傻了

雪山「三六九山莊」廠商停工！　建築師嘆：從72歲忙到82歲

彭啓明戴「智慧眼鏡」開記者會　曝使用AI工具心得：讓自己更聰明

快訊／玉山今早下雪了！　冷氣團發威最低-5.5℃

柯文哲被求刑28年半　館長轟：會有報應的

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

體壇大咖「抄論文」7年後大逆轉！　輔大拔除教授資格

更多熱門

相關新聞

8大速食「聖誕優惠」懶人包　披薩買大送大、1斤腿排桶免費吃

8大速食「聖誕優惠」懶人包　披薩買大送大、1斤腿排桶免費吃

歡慶聖誕節到來，8大速食品牌祭出限時優惠，肯德基推買炸雞送蛋撻、聖誕首爾巨大桶下殺8折，三商炸雞送1斤腿排桶，拿坡里、必勝客則有披薩買1送1、達美樂買大送大再送可樂。

虎航明年起開放空服員戴眼鏡　運動鞋配合新制服同步實施

虎航明年起開放空服員戴眼鏡　運動鞋配合新制服同步實施

明年228連假臺金航空12／29上午開放訂位

明年228連假臺金航空12／29上午開放訂位

可不可、CoCo買1送1！平安夜9家手搖飲優惠　迷客夏2杯99元

可不可、CoCo買1送1！平安夜9家手搖飲優惠　迷客夏2杯99元

高鐵「少年優惠」明年擴及寒假　12至18歲最低5折起

高鐵「少年優惠」明年擴及寒假　12至18歲最低5折起

關鍵字：

華信航空台灣虎航機票優惠

讀者迴響

熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

半個台灣快速降溫　鄭明典：今晚恐有第二波

大車輾斃騎士逆轉！肇事女躲百米外車上

更多

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面