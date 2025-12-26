華信航空今全航線折800元　台灣虎航飛日本1799元起

▲華信航空推出今天限定一天全航線現折800元優惠 。（圖／華信提供）

記者李姿慧／台北報導

華信航空宣布推出年終壓軸優惠，12月26日今天限時一天全航線現折800元。台灣虎航今天也開賣夏季航班，飛日本、泰國單程機票未稅1799元起。

瞄準政府普發萬元現金帶來的消費力，華信航空12月起推出的「周五萬元放大術」主題促銷獲得迴響，華信航空也宣布推出加碼年終壓軸回饋，今(26)日09:00至23:59限時一天，推出國內全航線單程現折800元優惠。

華信航空表示，延續前三周「周五限定航點優惠」的熱潮，本周壓軸登場的最有感的是「全航線折扣」。旅客只要於今日透過華信航空APP訂購國內航線機票，輸入折扣碼「FLY800」，即可享有單程票價現折800元優惠，該優惠僅限一天、限量1000組，高雄-南竿航線不適用。

華信航空指出，「萬元放大術」年終慶加碼活動，適用搭乘期間為2026年1月1日至3月31日止。

台灣虎航也宣布2026夏季航班第三波開賣，將自今天上午10:00起銷售至12月27日23:59，機票適用旅遊期間為2026年3月29日到2026年10月24日。

台灣虎航第三波開賣航線包括日本線，台北(桃園)飛旭川單程機票2599元起，高雄飛岡山單程機票1799元起，另泰國航線也有優惠，台北(桃園)飛普吉島單程機票2099元起，上列票價為未稅價。