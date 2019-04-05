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6萬上班族VS.12萬菜販怎麼選　網勸：賣菜台女不會嫁

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▲▼第一果菜市場,北農。（圖／記者潘永鴻攝）

▲網友問當12萬菜販跟當6萬上班族那個好？（圖／記者潘永鴻攝）

記者林彥臣／綜合報導

俗話說，「男怕入錯行，女怕嫁錯郎」，說明了選擇職業對於男性一生的重要性，有網友在PTT八卦板詢問，月薪6萬的上班族，跟月入12萬的菜販老闆，該怎麼選擇，引發網友正反兩方不同的看法。有網友認為錢才是最重要的，但是也有人認為當菜販交友困難，可能娶不到台灣女孩當老婆。

網友詢問，要大學畢業了，現在有一個6萬月薪的工作，每天上班就是朝9晚5很固定，也不用加班，週休2日，另一份工作就是接家裡的菜攤，大概一個月可以有12萬收入，但是只有禮拜一休息，六日都得去，也沒有什麼國定假日這種東西，時間就是凌晨2點到下午2點，好處是自己是老闆，沒人管不用看別人臉色，缺點是認識人的機會就變很少了。

請繼續往下閱讀...

▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲上班族派的認為，當上班族交友擇偶上比較有優勢。（圖／記者周宸亘攝）

支持上班族派的網友，大多把重點放在交友擇偶上，「說賣菜的沒台女會嫁好嗎」、「台女：菜販扣分，上班族加分」、「要找台女選上班族，找外籍選菜商。有女友肯跟你打拼選菜商」、「考慮台女觀點，先結婚再賣菜」、「先去當上班族騙一個有唸書的老婆回來，當菜販你也不用妄想找到的老婆有啥素質」、「看銀之匙就知，沒老婆先上班娶到再接家業，不然會沒老婆」、「我說真的，一聽到男方是菜販，大多數女生都會打退堂鼓」。

▲▼傳統市場,汐止菜市場（圖／記者黃克翔攝）

▲菜販派的人認為，當菜販很多接觸婆婆媽媽的機會，其實交友機會也不少。（圖／記者黃克翔攝）

支持菜販派的人則認為錢才是最現實的，「當然菜販，錢才是王道」、「去菜攤，然後娶美美的越南妹子。」、「菜販比較會接觸婆媽幫你介紹女友」、「秒選家裡的事業，外面的工作你能做多久未知數」、「菜攤認識人的機會才多吧，上班的每天都看同樣那些人」、「菜販啊，跟婆婆媽媽交情好說不定就介紹女兒給你認識了」、「傻了才不接，有現成家裡累積下來的人脈，你不知道多少人想要」。

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關鍵字：菜販,上班族,薪水,台女,PTT,八卦

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