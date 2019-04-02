小一進讀經班「弟子規、三字經 」熟炸！他曝唯一優勢...網：被荼毒的人生

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

看到前幾天有位父親跳出來抱怨，小二兒背書的內容太過艱澀，讓這名網友有感而發，不禁發文分享小一就進讀經班的過往經歷，同時感慨他人生最精華、記憶力最好的時候，竟都花在背誦朱子治家格言、弟子規等上面，也苦笑自嘲，「國語成績有比較好嗎？沒有就是了。」

這名網友從幼兒園、國小開始，就花了大把時間在讀經上面，他笑說，「什麼禮運大同篇、朱子治家格言、弟子規、二十四孝、三字經，那時候簡直就是滾瓜爛熟，告訴你...我背完這些的好處，就是國高中考默寫的時候完全不用準備，早就背過了。」

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諷刺的是，儘管各個篇章早已烙印在腦海裡，但他的國文能力並沒有因此「加分」，想引經據典應用在作文裡，也根本塞不進去，況且當初只是硬背下來，對於字句背後的涵義，也幾乎沒去理解、深究。

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

他不禁感嘆，「就這樣我把人生最精華、最會背、最有記憶的時候，花在了讀經上面，想當初一堆父母叫小孩去讀經班，好像是免錢吧，可能就當作便宜的托兒所送去；而那個國小跑去讀英文的，至少靠著英文不錯這個優勢，還混得不錯。」

拉回到現在，他直言，去應徵工作時，說自己很會背這些東西有什麼用，不如多背幾個英文單字還比較實際，「最近我媽任教的小學又再推廣讀經班，馬上跟她說不要叫小孩去這種地方，長大一定會後悔。」

po文釣出許多苦主，紛紛回應「推，填鴨教育誤人子弟」、「我小時候也有參加讀經班，然後裝病缺席」、「國文學錯方向就是笑話」、「推那段被荼毒的人生」、「我倒希望我從小被教邏輯思辯、閱讀理解」、「讀經班都有種迷思，好像是去讀經的小孩都會比較乖」。

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