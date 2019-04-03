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阿伯0心跳！彰化哥跨坐CPR10分鐘…遭懷疑凶手「用斷肋骨」心寒：我只想救人

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▲▼阿伯0心跳！彰化哥跨坐CPR10分鐘。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲彰化兩兄弟超暖男，不顧路人閒言閒語，就是要救昏厥的阿伯。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「你要我救人還是要繼續風涼話！？」彰化兩兄弟騎車下山時發現有名阿伯昏倒在地，正義感爆棚的他們趕緊下車做心肺復甦術（CPR），不顧路人狂酸「亂壓會用斷肋骨」與懷疑是兇手，猛壓阿伯的胸部10多分鐘，直到救護車前來；雖然阿伯最後未救回一命，讓他們超級自責，但1.2萬名網友可是讚爆他們義舉。

姊姊在臉書「爆怨公社」爆料說，兩個親生弟弟前幾星期騎車上山看陣頭，回程路上突然聽見一名阿嬤大喊「有人暈倒了！快來幫忙！」雞婆的兩弟弟立刻衝上前幫忙，對阿伯做CPR。

請繼續往下閱讀...

準備考消防員的他們其實都有學過CPR，當下也清楚知道阿伯已沒有呼吸心跳，但還是逼自己冷靜下來，使出力氣按壓阿伯胸部CPR，雖然希望渺小，但就是希望可以從死神手裡，救回阿伯的一條命。

▲▼阿伯0心跳！彰化哥跨坐CPR10分鐘。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲親姊姊自爆，兩兄弟從小就雞婆，連路上的蛇都救，讓她超驕傲有這兩弟弟。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過，在兩兄弟忙碌救人期間，一旁路人卻瘋狂唱衰說，「人真的不是你撞到的嗎」、「啊你這樣壓，肋骨會斷掉」，不僅不幫忙，還一臉看好戲。兩兄弟一聽整個心都涼了，氣得怒嗆「肋骨斷掉很正常，你要我救人還是要繼續風涼話！？」這霸氣一嗆才讓圍觀酸民閉嘴。

兩兄弟CPR約10多分鐘後，終於等到救護車來了，趕緊合力幫醫護人員把阿伯送上車，以最快速度送往醫院治療，不幸的是阿伯搶救無效過世；他們得知消息後超難過，跑到靈堂上香安慰，送阿伯最後一程。

原PO透露，她兩個弟弟很有正義感，從小看到路上有石頭就會幫忙移開，就怕有人騎車經過會摔車，長大後不論是人、狗、蛇都救過，「他們倆真的很雞婆！但他們是我在這世界上最驕傲的兩個人。」

▲CPR準確率僅5成　XBOX偵測：體重不到71公斤「最不夠力」。（圖／記者嚴云岑攝）

▲許多人在校期間學過CPR，但實際遇到病患並沒有勇氣施救。示意圖，與本文無關。（圖／記者嚴云岑攝）

熱情溫暖的兩兄弟，引來1.2萬名網友讚爆留言說，「要幫人家做CPR真的需要很大的勇氣」、「兩個弟弟都是暖男」、「好人真難當，不救又會說世間沒溫暖」、「中國人的社會風情就是明哲保身、社會鼓勵我不要幫助人，很感謝你弟弟還很有人情味」、「很多時候就是因為這樣的酸語，才會有人不想出手相救」。

也有網友認為，路人都在講幹話，壓斷肋骨很正常，「CPR的風險就是有可能會壓斷肋骨，但不壓的話，連呼吸的機會都沒」、「CPR沒壓斷肋骨，沒辦法按摩到心臟」、「沒弄斷骨頭，代表沒盡力搶救」、「上課的教官說，CPR沒壓斷肋骨代表沒真的壓，心臟根本沒受到壓迫」、「路人為了不斷肋骨所以不用CPR，看起來就是保留全屍啊」。

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關鍵字：CPR,心肺復甦術,彰化,爆怨公社,暖新聞

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