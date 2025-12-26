合歡山路面結冰！昆陽至大禹嶺須加掛雪鏈　管制範圍一次看

▲▼合歡山區昆陽至大禹嶺路段道路潮濕結冰，今天8時起已限加掛雪鏈通行。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

合歡山區今(26)日清晨因受大陸冷氣團影響，3,000公尺以上高山道路目前皆於冰點，昆陽至大禹嶺路段道路潮濕結冰，8時起限加掛雪鏈通行。

公路局中區養護工程分局表示，為維護用路安全，今日8時起已限加掛雪鏈通行，提醒用路人高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整。

另依115年合歡山雪季公告事項，下(積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車(含大型重型機車)，禁止進入管制路段】。

公路局呼籲，欲行駛台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，俾能及時因應。

相關道路行車資訊請隨時收聽廣播並注意路側可變資訊看板(CMS)所顯示之交通管制及訊息。

民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。