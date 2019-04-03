中華電信光世代電路月費4月起降價　全國342.1萬用戶受惠



▲中華電信光世代（圖／翻攝中華電信官網）



記者陳世昌／台北報導



中華電信3日獲准調降固定通信業務之光世代電路收費，估計全國有342.1萬用戶受惠，月租費降幅約1.88%～2.1%。此外光世代電路批發價月租費也調降約3.85%～4.17%、國內數據電路批發價月租費降幅約3.8249%～3.9841%、網際網路雙方互連（Private Peering）批發價降幅約30.25%，自108年4月1日起實施。



國家通訊傳播委員會(NCC)3日核定中華電信股份有限公司調降固定通信業務之光世代電路業務、國內數據電路及網際網路雙方互連批發價資費。NCC指出，光世代電路零售價月租費相當於價格調降新臺幣6元至9元，預估受惠用戶數約342.1萬戶，全體用戶一年受惠金額約新臺幣3億1,939萬元(2,661.6萬元/月)，各光世代電路零售價月租費調降項目及資費如下表：

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▲中華電信調降光世代費用（圖／記者陳世昌攝）



除此之外，本次網際網路雙方互連（Private Peering）批發價也由現行119元/Mbps降至83元/Mbps，相當於價格調降36元/Mbps。



NCC表示，本次網際網路雙方互連（Private Peering）批發價比照亞太地區的費用持續大幅調降，自99年4月1日以來9年合計降幅94%，當月總頻寬增加400%。

各家固定通信寬頻上網月費 下載速率 中華電信光世代

(電路費+上網費) 凱擘 中嘉 TBC 台灣數位光訊 60M 407+459=866 859(60M) 799(50M) 100M 462+466=928 999(120M) 599(120M) 989(120M) 800(100M)



▲表格說明：中華電信光世代費用是調降後的最新價格，單位：新台幣元



另NCC希望透過本次光世代電路零售價月租費調降，使用戶得以較低費用使用相同速率或者用同等價格使用較高速率服務，讓產業及人民得享有質優價廉、多元選擇及創新的各種數位經濟服務，創造民眾與業者雙贏局面。