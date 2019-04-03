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玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運　他捕捉「吸下去」邪惡瞬間...網全歪樓

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玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運（圖／翻攝PTT）

▲網友在北捷車廂內遇到疑似日本籍觀光客。（圖／翻攝PTT）

網搜小組／綜合報導

台北捷運內禁止旅客吃東西、喝飲料，違者罰金至少1500元起跳，嚴苛的規定換來世界知名的乾淨環境。就有網友今日出門時，意外在捷運車廂內碰上疑似日本籍的女觀光客，她一邊乘車、一邊吸著珍珠奶茶，這一幕被拍下來PO網，卻因為視角「太邪惡」，引來一陣歪樓。

網友3日上午在PTT發文，開頭先提到台北捷運車廂內乾淨又清爽，正是因為實施禁止飲食規定，才能這高難度的成就，「如同禮讓座位一般，捷運站內不飲食也成一種規範。」

請繼續往下閱讀...

這一天他搭乘捷運時，突然見到2名外國妹子上車，她們手上拿著台灣知名的珍珠奶茶，在車廂內研究著站牌，「看著看著突然隨手喝了起來」！他推測，可能是國外沒有禁止飲食的限制，才會順手吸了下去，「遇到這種情況時該怎麼作呢？我不會說日文或韓文啊，有沒有捷運內喝飲料短裙妹的卦？」

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運（圖／翻攝PTT）

▲不知道是否不熟悉規定，短裙妹很自然吸了珍奶，而這張「由下往上」的邪惡照，引起了熱烈討論。（圖／翻攝PTT）

根據網友拍下的照片，疑似日本籍的女觀光客打扮相當入時，左邊一位穿碎花洋裝，右邊女孩則是雪紡上衣、格紋短裙，修長美腿意外引人注目，2人手上都拿著清心福全飲料店的珍珠奶茶。

照片貼上網，引來台灣人熱烈討論，不少人歪樓直盯著正妹和美腿看，「這個視角，你很厲害」、「跟她肉體溝通一下」、「到時候進警局的應該是你」、「這個我可以喔」、「跟他說妳犯法了，要跟我走」、「腿真美」、「謝謝你帶來美好的八卦板」。

此外，也有不少網友爭論著北捷禁飲料的規定，「有時候我也會這樣，無意識的習慣動作忘了自己在哪裡」、「觀光客也要了解當地的規範啊」、「全世界的地鐵的確很少有像台灣管這麼嚴格的」、「日韓地鐵都能吃」、「不懂可以是理由嗎？台人去歐美還不乖乖聽話。」

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關鍵字：短裙妹,正妹,珍珠奶茶,北捷

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