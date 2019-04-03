命理家提醒！清明掃墓最易犯的5大禁忌…做了恐出大事

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清明連假即將到來，許多人準備返鄉祭祖，除了慎終追遠，也請祖先們來保佑子子孫孫的平安、健康。但掃墓其實有許多要注意的禁忌，命理家周映君日前就以土葬和靈骨塔兩方面，整理出5大掃墓時需注意的禁忌。

▲民間有著不少掃墓禁忌，但祭祖還是誠意最重要。（示意圖／記者張一中攝）



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周映君在節目《命運好好玩》中分享5大要點：

1、早點出門掃墓

如果要前往的掃墓地點是土葬，那最好是卯時（早上5點）就出門，記得要在申時（下午3點到5點）離開，因為過了下午3點後，就會開始產生「陰氣」，如果陽氣比較弱的人就會被煞到，甚至還會生病。

2、不可以在墓地拍照

通常大家都知道墳墓不可以亂照相，但如果碰到不得已的狀況必須拍照時，也要事先告知土地公，再知會一下祖先。周映君表示，此舉是要告訴土地公和周遭的先人要拍照了，請祂們先避開。

3、孕婦不宜上山掃墓

除了孕婦走山路容易發生意外，也怕陰氣會影響到肚子裡的寶寶，但如果今天要去祭拜的是靈骨塔，那麼孕婦可以在肚皮上綁一圈紅線，才能照顧到胎神。

▲土葬和靈骨塔的祭拜方式不太一樣。（示意圖／記者劉亭攝）



4、香要插在香爐上

在靈骨塔祭拜時，千萬不可以把香插在菜碗上，因為這樣就變成在普渡了，把周圍的無主孤魂都引來，會害自己祖先無法使用。

5、不要碰到別人塔位

有些人到靈骨塔祭拜時會準備許多供品，很容易不小心在走道就撞到其他塔位。周映君指出，這樣等於是在騷擾其他先人，容易害自己惹禍上身。