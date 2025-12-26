　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「閃耀新北1314跨河煙火」12/31演唱會　交通、直播全攻略

「閃耀新北1314跨河煙火」12/31演唱會 交通、直播全攻略（圖／新北市政府文化局提供）

▲淡水漁人碼頭周邊於12月31日「閃耀新北1314跨河煙火」，下午4點起實施分時、分區交通管制。（圖／新北市政府文化局提供，以下同）

生活中心／綜合報導

迎接2026年到來，新北市年度跨年盛會「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日下午4點30分起盛大登場，今年以淡水、八里雙主場、雙舞台形式舉行，結合演唱會與跨河煙火，邀請台日韓共20組卡司，包括韓國人氣天后HWASA以及日本創作歌手樋口愛，並於20點26分施放絢麗煙火，預期吸引大量人潮參與。新北市政府提醒，活動當日(12/31)淡水及八里地區，將於下午4點起實施交通管制，呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前往，並可透過線上直播同步欣賞精彩演出。

為確保活動順利進行，12月31日下午4點至晚間11點，淡水漁人碼頭及八里左岸周邊將分時、分區實施交通管制。淡水端中正路二段51巷將禁止汽、機車及自行車進入，並配合人潮狀況進行分流引導；八里端亦將視停車場容量與人流狀況，啟動道路封閉與車輛管制措施，請民眾配合現場警義交及工作人員指揮。

「閃耀新北1314跨河煙火」12/31演唱會 交通、直播全攻略（圖／新北市政府文化局提供）

▲配合「閃耀新北1314跨河煙火」活動，八里端於12月31日下午4點至晚間11點實施交通管制。

在大眾運輸方面，前往位於淡水漁人碼頭觀海廣場「星光舞台」的民眾，可搭乘捷運至「淡水站」轉乘紅26公車，或於「紅樹林站」轉乘淡海輕軌至「淡水漁人碼頭站」，步行約10分鐘即可抵達。下午4點至晚間11點，紅26公車將配合交通管制調整，取消雙邊停靠7站(淡水魚市、漁人碼頭、輕軌漁人碼頭、紅十字會、淡海中正路口、淡海、淡海市民活動中心)，並於油車口停車場設置臨時下車站，請乘客留意現場告示。淡海輕軌當日也將加密班距，下午3點至6點，約6分鐘一班，晚間6點至11點加密為3至6分鐘一班，以疏運觀賞人潮。

前往八里永續環境教育中心前廣場「星月舞台」的民眾，可搭乘704、963、878(含區)、682、紅22、紅13、927、928等公車路線至八里地區；其中紅13、927、928取消水興公(往西)、左岸公園(左岸碼頭)雙邊停靠，並於忠孝路、觀海大道路口改設臨時站點。另淡水、八里兩岸渡船當日將加密航班，約15至20分鐘一班，並延長營運至晚間10點，實際航行情形將視潮汐狀況調整。

「閃耀新北1314跨河煙火」12/31演唱會 交通、直播全攻略（圖／新北市政府文化局提供）

▲前往淡水星光舞台的民眾，建議搭乘捷運、公車及淡海輕軌，12月31日活動當天，將加密班距並調整部分公車停靠站位。

「閃耀新北1314跨河煙火」12/31演唱會 交通、直播全攻略（圖／新北市政府文化局提供）

▲12月31日「閃耀新北1314跨河煙火」活動期間，八里端公車配合交通管制調整停靠站位。

活動散場時段，淡水及八里兩端將實施人車分流及單向通行管制，包含部分道路封閉、調撥車道與禁止臨停措施，以維護人潮疏散與行車安全。市府提醒民眾，請勿違規停車或任意跨越交通管制設施，並留意自身及隨行親友安全。本次跨年活動已事前整合警察、消防、捷運、公車及相關單位，加強會場周邊與大眾運輸節點之巡查與維安部署，強化人流熱點、轉運節點及散場動線之安全維護，確保活動安全。

無法親臨現場的民眾，亦可透過線上平台同步感受跨年氛圍，淡水星光舞台將於東森綜合台、MOD寰宇綜合台及新北市文化局YouTube頻道(https://www.youtube.com/@ntpcculture)直播；八里星月舞台則由壹蘋新聞網及新北市文化局Facebook粉絲專頁(https://www.facebook.com/e7summer)直播。更多「閃耀新北1314跨河煙火」交通管制與轉播資訊，可至活動官網（https://news.ebc.net.tw/event/ntpcny2026）查詢。

12/24 全台詐欺最新數據

518 2 5661 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「閃耀新北1314跨河煙火」12/31演唱會　交通、直播全攻略

