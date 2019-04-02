一張圖看清明連假天氣！2波飄雨「放晴時間」曝　氣溫階梯式回升

▲清明連假北中南東天氣概況。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

受到北部海面有低氣壓影響，周三水氣增加，東半部會有短暫陣雨，也可能出現局部較大雨勢，北部地區則要注意局部短暫陣雨。緊接著清明4天連假即將展開，氣象局指出，大致上北東天氣會稍不穩定，但雨勢不會太多，氣溫部分則是逐日回升，一天比一天高。

氣象局預報員林定宜表示，周三台灣北部海面有低氣壓，因此水氣比起今天會再增加，主要下雨區在東半部會有短暫陣雨或局部較大雨勢；北部地區注意局部短暫陣雨；中南部山區有零星短暫陣雨；中南部平地為多雲到晴天氣。

請繼續往下閱讀...

▲周三水氣增加，東半部會有短暫陣雨，北部地區則要注意局部短暫陣雨。（圖／記者李毓康攝）

至於清明連假天氣，氣象局說，4月4日、5日北部海面有一波鋒面通過，但看來會往琉球方向通過，對台灣影響有限，主要影響東半部地區，會有局部短暫陣雨。北部大多是多雲天氣，偶有局部短暫陣雨，稍不穩定，不過影響不大；中南部平地則為多雲到晴，僅山區會有局部短暫陣雨。

▲周六天氣穩定，西半部不太會下雨，氣溫一天比一天高。（圖／記者屠惠剛攝）

4月6日各地天氣狀況大致穩定，西半部都不太會下雨，僅剩東半部地區仍會有局部短暫陣雨。但到了收假日天氣又將轉變，水氣再稍增，4月7日至9日北部、東半部會有短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫陣雨。總結未來一周算是春天典型天氣，變化快、不確定性高，北東稍不穩定，但雨勢不會太多。氣溫則是逐日回升，北部約18-24度、中部19-27度、南部20-29度、東部20-25度。

氣象局提醒，周四至下周二金門、馬祖、澎湖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全，往返離島留意航班資訊。

天氣風險公司總經理彭啟明則在「2分鐘報天氣」指出，未來天氣大致上為周三四北部水氣稍微增多，但沒有太多，只是微弱鋒面掠過，晴時多雲偶陣雨是大多數的寫照，東、北部會有點雨紛紛的感覺，不過不會太嚴重。周五、周六會明顯轉晴，周日則有另一波鋒面接近，可能會比預期還弱一點點，會不會有影響，會持續關注。