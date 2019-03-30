去迪卡儂找運動襪　結果手滑「買了一整車」...他尷尬：有魔力！

▲迪卡儂。（圖／MiNe @Flickr CC BY 2.0）

記者黃君瀚／綜合報導

來自法國的運動用品店迪卡儂（Decathlon）走平價路線，商品的選擇超多樣化，目前在全台開設12家實體店，便宜到被封為「運動品界的大創」。最近就有網友首次踏入店內，本是打算買雙運動襪就走，沒想到走出結帳櫃檯時，莫名其妙就買了一整車！

網友30日上午在PTT發文，表示前幾天去逛運動用品店迪卡儂，發現店內生意相當好，店員也十分熱情，和剛開幕時相比人潮甚至更猛烈，「人有夠多的」。他說，本來只打算去買雙適合在運動時穿著的襪子，沒想到繞一繞不斷手滑，出來時「買了一車的東西」。

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這次逛完迪卡儂，多了一筆意外的消費，他的心得是店內商品比其他知名運動如愛迪達、Nike還便宜，感覺CP值相當高，不自覺就陷下去，「狄卡農（迪卡儂）是不是有什麼魔力？」

▲迪卡儂店面開闊、產品線眾多且完整。（圖／資料照）

文章貼上網，不少網友都表示去迪卡儂容易失心瘋，「買運動用品第一個都是想到迪卡儂」、「便宜啊，品質尚可」、「不誇張，我去爬郊山，看最多的背包品牌就是迪」、「小朋友去可以玩一整天」、「甲店買、乙地退，網路買、店家退很方便」、「超便宜，而且運動襪便宜又堅實耐穿」、「超便宜，真的會莫名其妙買一堆沒用的。」

網友分析，迪卡儂的價格完全針對小資族和運動初學者，產品定位相當精準，「大部分民眾只要初階就夠好」、「迪卡農本來就只適合不想花大錢的入門級玩家」、「便宜品質好的入門款啊，其他運動品牌入門款都不知道幾倍的價格」、「就便宜啊！剛好打到一些小資與省錢的族群」、「買給小朋友，或者一些想運動入門的人，真的滿適合的。」

本站2017年新聞〈「迪卡儂」根本運動界大創？ 網激推「這些商品」CP值超高〉，不少網友好奇到底為什麼這麼便宜、這麼佛心？報導指出，在於迪卡儂憑藉「一條龍」營運模式，從上游的產品研發、設計、原材料採購到商場通路，高度垂直整合策略，成功走出自己的路，在平價運動用品市場穩坐難以取代地位。

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