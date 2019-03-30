辣模「雪乳深溝」賣金項鍊！鏡頭拉遠曝真相　1.3萬男粉要砸爆螢幕了

▲模特兒渾圓飽滿的雪乳，背後真相曝光讓男粉崩潰了。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

網搜小組／綜合報導

拍攝美麗項鍊的宣傳照片，勢必要露出深溝才能吸引消費者的目光，進而達到「貨出去、錢進來、發大財」的拚經濟目標。不過你知道性感爆乳背後的真相嗎？一名網友就在臉書上分享了2張照片，前後對比照讓1萬3000多名網友看傻：「差點要砸爆螢幕了。」

一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享2張照片表示：「拍項鍊宣傳照是一定要露奶的～」透過畫面可見，一條金項鍊正懸掛在雪白又豐滿的雙峰上，讓眾人的目光直盯項鍊的同時，也不忘觀賞吹彈可破的美麗肌膚。

請繼續往下閱讀...

豈料，第二張照片讓廣大的男網友都心碎了，原來鏡頭拉遠後，才發現波濤洶湧、渾圓飽滿的雪乳奇蹟美照竟然是一名男子的屁股深溝，而且旁邊還有工作人員協助固定裝配假髮，設計的假象全部都曝光，讓許多網友都看傻了眼，這兩張照片也在全球各大網路上流傳。

照片一出，超過1萬3000名網友按讚、紛紛蓋樓留言：「原來如此，這樣我就懂了」、「當你看著螢幕以為親她的胸部，其實你親的是屁股」、「好美啊都沒痘痘」、「同樣都是溝」、「照片莫名有味道」、「要檢查人家屁股有沒有釘仔」、「為什麼要這樣欺騙我們的感情」、「尻完看到真相吐血而死」、「千萬別相信所有的露奶照，露的一定是奶」、「管它乳溝屁溝，只要有溝就好」、「是還好溝裡面沒有毛」。